Italia U21, Baldini non si nasconde: "Voglio vincere l'Europeo e le Olimpiadi"

L'Italia Under 21 ha già staccato il pass per l'Europeo, ma Silvio Baldini non vuole fermarsi qui. Il commissario tecnico azzurro, intervistato da La Gazzetta dello Sport, guarda già ai prossimi obiettivi e fissa l'asticella molto in alto: prima la competizione continentale, poi le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

"Speravo di andare all'Europeo e ora ci siamo andati. Ora spero di vincerlo, poi andare alle Olimpiadi e vincerle. Abbiamo ragazzi bravi tecnicamente, che se giocano come l'altra sera con la Polonia e dimostrano tutta questa voglia di gruppo, sicuramente le due cose sono fattibili".

Baldini, dunque, crede nelle possibilità della sua squadra e non nasconde le ambizioni per i prossimi due appuntamenti. Il CT chiarisce però che, in vista dell'Europeo, non intende puntare sui giocatori già entrati nel giro della Nazionale maggiore.

"Nessuno, mi tengo quelli che ho, i miei ragazzi".

C'è però un'eccezione: Pio Esposito. L'attaccante ha già dato la propria disponibilità a tornare a disposizione dell'Under 21 qualora non dovesse essere convocato dalla Nazionale maggiore per le Final Four di Nations League, in programma dal 4 all'8 giugno.

"L'unico che mi ha sempre dato la sua disponibilità è Pio Esposito, nel caso in cui non fosse con la Nazionale maggiore (dal 4 all'8 giugno ci sono le Final Four di Nations League, ndr). Quando ci siamo lasciati a giugno scorso, mi ha detto che vorrebbe giocare l'Europeo, anche perché nel 2025 lo ha saltato per gli impegni con l'Inter. Speriamo non ci siano intoppi e che ce lo lascino".