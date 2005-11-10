Flamengo, Boto: "De Arrascaeta fantastico, incredibile sia ancora qui. Ma non è facile..."

Il futuro di Filipe Luis in Europa è tracciato. A crederci fermamente è José Boto, direttore sportivo del Flamengo, che vede nell'ex terzino tutte le carte in regola per imporsi tra i tecnici di primo piano nel panorama internazionale: "Filipe ha fatto un passo importante approdando in un campionato importante come quello francese, in un club che non ha la pressione delle grandi potenze e che gli permetterà di adattarsi gradualmente al calcio europeo di alto livello", ha spiegato il dirigente. Alla sua seconda stagione da allenatore professionista, il brasiliano ha intrapreso la strada giusta per diventare "un allenatore top in Europa".

Il mistero De Arrascaeta e la grandezza del Flamengo

Nel corso dell'intervista concessa ad AS, Boto si è soffermato anche su Giorgian de Arrascaeta, attualmente ai box per infortunio, esprimendo stupore per il fatto che il trequartista uruguaiano non abbia mai spiccato il volo verso il Vecchio Continente: "È una cosa che sorprende anche me. Lavorandoci insieme tutti i giorni ho scoperto un giocatore fantastico, per me il migliore in assoluto nel trovare gli spazi tra quelli che ho visto in carriera, eppure ho lavorato con campioni importanti".

Secondo il ds, le ragioni della permanenza in Brasile risiedono anche nella dimensione mastodontica del club rossonero: "Il Flamengo è una cosa spettacolare, con quaranta milioni di tifosi sparsi in tutto il Paese. Quando ti senti importante lì, non è facile andarsene se non per una squadra davvero enorme e con cifre importantissime".