Una Juventus più azzurra? Nel mirino restano sempre Doumbia e Ndour

Alessandro Romano, ma non solo. La Juventus è rimasta impressionata anche da quanto fatto da Issa Doumbia al Dall'Ara di Bologna con la maglia dell'Italia. Un nome a cui la dirigenza bianconera non a caso aveva pensato già sul finire della scorsa stagione, quando al comando del club ancora resisteva Damien Comolli.

Difficile ipotizzare che lo Sporting possa liberarsene facilmente. E non per le brevi tempistiche, quanto per l'assicurazione sul talento che hanno stipulato a Lisbona. Doumbia, infatti, ha firmato un contratto che prevede una clausola rescissoria da 80 milioni di euro. E la base di partenza sarà questa.

Tra i pupilli della dirigenza della Juventus, restando in tema Azzurro, resiste poi Cher Ndour, anche se da Firenze negano anche solo la volontà di sedersi al tavolo con la Juve per parlare di un giocatore del genere, dal talento e dal futuro praticamente assicurati.