Juventus e quella linea verde per il futuro: il punto su Romano, Ndour e Doumbia

La Juventus ha cominciato a guardare con concretezza al futuro e uno degli obiettivi principali è quello di ringiovanire il più possibile la rosa inserendo giocatori bravi e di qualità. I riflettori negli ultimi tempi si sono concentrati sul centrocampo dove i bianconeri hanno individuato tre profili che piacciono molto. Il primo è Romano, fresco di esordio con la Nazionale di Mancini, che il Cagliari a fine stagione riscatterà dalla Roma per una cifra intorno ai 5 milioni di euro. Il secondo è Ndour, pilastro dell’Under 21 di Baldini e della Fiorentina.

Per i viola finora è sempre stato incedibile. Infine occhio anche a Doumbia, passato proprio nell’ultima estate del Venezia allo Sporting Lisbona. Insomma la strategia è questa vedremo come la Juventus si muoverà nei prossimi mesi. Ecco il nostro punto della situazione.