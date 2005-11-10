Anche Lautaro e CR7 salutano Messi. Napoli, McTominay è tornato: le top news delle 22

Lautaro Martinez, compagno d'attacco e di Nazionale di Lionel Messi, ha salutato la Pulga con un messaggio social dopo l'addio alla Nazionale del 10: "Una notte che non avremmo mai voluto veder arrivare, è arrivata e ce la siamo goduta al massimo come tutti quei momenti che abbiamo vissuto insieme a te. Sei stato, sei e sarai il migliore di tutti i tempi. Grazie di tutto Leo. #AD10S 🇦🇷".

CR7: "Tutto il mio rispetto per ciò che hai ottenuto con l'Argentina"

Tra fuoriclasse del calcio il rispetto resta, anche con il passare degli anni e dopo tutti gli incroci da grandi rivali. Cristiano Ronaldo ha voluto mandare un messaggio a Leo Messi dopo il suo addio alla nazionale argentina, accodandosi alla moltitudine di saluti dei suoi compagni di nazionale: "Leo, tanti anni a difendere il tuo Paese e una storia che rimarrà per sempre. Tutto il mio rispetto per ciò che hai ottenuto con l'Argentina. Un abbraccio", ha scritto CR7 sotto al post di Instagram d'addio di Leo.

Napoli, arrivata l'idoneità sportiva per McTominay

Scott McTominay ha ottenuto l'idoneità sportiva, una notizia già circolata nelle scorse ore e che adesso trova conferma nel comunicato del Napoli dopo la seduta odierna agli ordini di Massimiliano Allegri. Questa la nota della società partenopea: "Gli azzurri continuano gli allenamenti al SSC Napoli Training Center in vista del prossimo match di campionato, sabato alle 20:45 contro il Frosinone allo stadio Maradona. Nella seduta pomeridiana di oggi il gruppo ha svolto riscaldamento ed esercitazione in fase di possesso. Chiusura di sessione con una partitina. De Bruyne e Di Lorenzo sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali. Nella giornata odierna Scott McTominay ha effettuato ulteriori esami diagnostici, che ne confermano l'idoneità all'attività agonistica. Pertanto, il calciatore azzurro ha ripreso ad allenarsi con il gruppo dopo il periodo di personalizzato in campo".