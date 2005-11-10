Lecce, è allarme rosso in attacco contro il Bologna: Geubbels e Stulac a parte con altri due

La preparazione del Lecce in vista della sfida di domenica pomeriggio alle 15:00 contro il Bologna è proseguita questa mattina al Centro Sportivo di Martignano. La seduta agli ordini di Mister Eusebio Di Francesco ha previsto una prima fase di attivazione, seguita da esercitazioni sulle palle inattive e da lavori specifici, sia individuali che di reparto. Regolarmente in gruppo anche Gaspar, rientrato dagli impegni con la Nazionale angolana, mentre si è aperto il problema in avanti.

Come riportato dal club salentino, infatti, Stulic e Geubbels hanno svolto a parte la seduta di allenamento assieme a Berisha e Scott. Di Francesco rischia dunque di perdere i suoi due centravanti, con il ruolo che potrebbe essere preso dal giovane Primavera Esteban, fresco di rinnovo arrivato proprio oggi.

Per domani mattina è in programma la seduta di rifinitura al Via del Mare, che si svolgerà a porte chiuse e servirà a completare la preparazione dei giallorossi in vista del match contro gli emiliani.