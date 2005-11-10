Lecce-Bologna, i convocati di Di Francesco: tre assenti, davanti mancherà Stulic
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Dimitri Conti
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Oggi alle 18:07Serie A
autore Dimitri Conti
10.10.2026 18:07Serie A
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Domani pomeriggio alle ore 15 il Lecce ospita il Bologna, per la partita che vale per la 6^ giornata della Serie A 2026/27. Il Lecce ha pubblicato la lista dei propri giocatori che saranno presenti al Via del Mare per l'incontro.
La lista dei 25 per domani
Per la partita, il tecnico della squadra giallorossa Di Francesco ha convocato 25 giocatori. Mancano dalla lista Berisha, Stulic e Scott.
Portieri: Bleve, Borbei, Falcone.
Difensori: Dembele, Gallo, Gaspar, Jean, Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga.
Centrocampisti: Coulibaly, Fofana, Gandelman, Gorter, Ilic, Kaba, Maleh, Ngom.
Attaccanti: Esteban, Fatah, Geubbels, Monteiro, N’Dri, Pierotti.
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