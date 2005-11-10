Malagò commissario della FIGC, l’ipotesi prende quota alla vigilia del voto CONI

Giovanni Malagò commissario della FIGC. È l’ipotesi, secondo quanto raccolto da TMW, che nelle ultime ore sta prendendo quota alla vigilia della giornata decisiva al CONI, dove domani prima la Giunta e poi il Consiglio Nazionale saranno chiamati a pronunciarsi sul possibile commissariamento della Federcalcio per il mancato tesseramento del suo presidente al momento della candidatura.

Uno scenario apparentemente paradossale, ma che avrebbe una sua logica giuridica: l’eventuale intervento del CONI riguarderebbe infatti la regolarità del procedimento elettorale che ha portato Malagò alla presidenza, non necessariamente la sua persona. L’obiettivo del commissariamento sarebbe quindi quello di accompagnare la FIGC verso nuove elezioni, alle quali lo stesso Malagò potrebbe poi presentarsi una volta rimosso il problema alla base del caso.

Di questa soluzione si discuterà anche domattina, quando Luciano Buonfiglio incontrerà Malagò prima della Giunta convocata alle 13. Un confronto che arriva mentre la conta dei voti appare molto meno scontata rispetto a qualche giorno fa e potrebbe servire a individuare una soluzione capace di evitare una spaccatura negli organi del CONI.