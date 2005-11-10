Mancini e l'addio all'Italia per l'Arabia Saudita: "Ci fosse stato Vialli me lo avrebbe impedito"

Ai microfoni di Radio Rai, il ct azzurro Roberto Mancini ha brevemente parlato della situazione di Giovani Malagò e del possibile commissariamento della FIGC, tornando anche sul discusso addio alla panchina dell'Italia per andare in Arabia Saudita: "Mi dispiace ci sia questa situazione, un po' di tranquillità sarebbe servita ma sono sicuro che le cose andranno bene", ha detto a proposito del giudizio su Malagò in programma domani.

Domani lei invece riceverà il Premio Vialli a Rimini... L'avrebbe convinta a non scegliere l'Arabia Saudita tre anni fa?

"Eravamo come fratelli, con un fratello tu parli sempre e chiedi dei consigli, soprattutto ad una persona speciale come Luca. Che gli avrebbe detto? Di non andare…".

E sarebbe qua con voi in azzurro…

"Sicuro. Ma è qua con noi…".