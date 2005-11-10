Marcandalli con più minuti di Bijlow. Il Genoa aspetta ancora l'impatto dei nuovi

Tanti cambi anche in casa Genoa, nell'estate di calciomercato che si è conclusa poche settimane fa. Come spesso capita, però, i più utilizzati nella prima parte di stagione sono quei giocatori che in rossoblù già c'erano, in attesa di scoprire con maggiore continuità anche i nuovi innesti.

Marcandalli più di Bijlow. Il nuovo con più minuti è Sow

Colpisce l'impiego di Alessandro Marcandalli, col difensore che fin qui ha collezionato più minuti anche del portiere titolare Bijlow. Per il centrale classe 2003 sono 621 i minuti spalmati su 7 presenze fra campionato e Coppa Italia, mentre il numero uno olandese si è fermato a 540 su 6 partite. Stesso minutaggio anche per Frendrup, poco meno per Ellertsson che è arrivato a 518 minuti. Come detto il primo dei nuovi per impiego è Djibril Sow, centrocampista che ha giocato 357 minuti. Dietro di lui Osmajic, autore di 2 gol in questa prima parte di campionato. Scarsissimo apporto fin qui per Hamed Traore, solo 14 minuti di campo, e per Stephan El Shaarawy fermo a 89 minuti giocati.

I 10 più impiegati del Genoa

1. Alessandro Marcandalli - 621 minuti

2. Justin Bijlow - 540 minuti

3. Morten Frendrup - 540 minuti

4. Mikael Ellertsson - 518 minuti

5. Leo Ostigard - 471 minuti

6. Tommaso Baldanzi - 470 minuti

7. Johan Vasquez - 441 minuti

8. Lorenzo Colombo - 416 minuti

9. Vitinha - 403 minuti

10. Djibril Sow - 357 minuti