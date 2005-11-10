Mario Gila sugli anni alla Lazio con Sarri: "All'inizio è stata dura e lui lo sa. È uno cazzuto"

Intervenuto sul palco del Festival dello Sport di Trento, edizione 2026, il difensore del Milan ed ex Lazio, Mario Gila, ha speso belle parole per il suo ex allenatore in maglia biancoceleste Maurizio Sarri, oggi all'Atalanta. Di seguito le dichiarazioni dello spagnolo.

Mario Gila e il rapporto con Sarri

Com'è stato lavorare alla Lazio con Sarri?

"Mi ha insegnato tanto, ma all'inizio è stata dura e lui lo sa. MI ha dato l'opportunità e io per qualche partita non l'ho sfruttata. Così per un po' di tempo sono stato senza giocare. Ma abbiamo lavorato su tante cose tattiche e di gioco. Lui è una persona incredibile, incredibile davvero, una grande persona. Dentro al campo è cazzuto, tosto, duro".

Quali differenze ci sono fra Sarri e Amorim?

"Lui è molto più tattico, ordinato. Ad Amorim piace più andare in avanti, essere aggressivo, non hai tutto questo controllo della partita magari. Due esperienze diverse e che ti danno tanto".