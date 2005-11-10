Marotta e l'obiettivo bis scudetto: "Calendario particolare. Triplete? I sogni si possono realizzare"

Beppe Marotta, presidente dell’Inter, è stato tra i protagonisti del premio Gentleman a Milano, raccontando il suo momento alla luce della sua carriera: “Tutto nasce da un valore, che ritengo molto importante: la passione. Ho realizzato il mio sogno da bambino e oggi ne sono estremamente felice”.

Quanto agli obiettivi in campionato: “Quest’anno il calendario è particolare. Va anche sperimentato l’effetto di questa sosta. È una sperimentazione che deve essere accettata come tale. Poi, comunque, durante la settimana si lavora per portare avanti la squadra”.

E sul sogno Triplete: “Intanto ci godiamo il 2010. Questo è un sogno e i sogni si possono realizzare. Il dovere è quello di far bene, il diritto è quello di sognare”.