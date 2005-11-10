TMW
Marotta e l'obiettivo bis scudetto: "Calendario particolare. Triplete? I sogni si possono realizzare"TMW
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Beppe Marotta, presidente dell’Inter, è stato tra i protagonisti del premio Gentleman a Milano, raccontando il suo momento alla luce della sua carriera: “Tutto nasce da un valore, che ritengo molto importante: la passione. Ho realizzato il mio sogno da bambino e oggi ne sono estremamente felice”.
Quanto agli obiettivi in campionato: “Quest’anno il calendario è particolare. Va anche sperimentato l’effetto di questa sosta. È una sperimentazione che deve essere accettata come tale. Poi, comunque, durante la settimana si lavora per portare avanti la squadra”.
E sul sogno Triplete: “Intanto ci godiamo il 2010. Questo è un sogno e i sogni si possono realizzare. Il dovere è quello di far bene, il diritto è quello di sognare”.
Fonte: Da Milano, Antonello Gioia
Altre notizie Serie A
Oggi
00:23 Serie A
Lobotka: "4 gare in 17 giorni, adesso altre 9 col Napoli. Stipendi alti? Ma lo stress è tuo"
00:07 Serie AFocus TMW
Focus TMWScarpette al chiodo FC, i giocatori che si sono ritirati nel 2026: lasciano Pedro e Borini
00:04 Serie A
Napoli, il consigliere Simeone: "200 milioni per il Maradona. Ma non era un 'mezzocesso'?"
00:02 Serie A
Inter, Chivu: "La Champions è un'incognita. Martinez? Si prende le sue responsabilità"
Ieri
23:59 Serie ATMW
TMWLazio, Gattuso: "Nessuna rivincita. Senza piangere, senza guardarsi indietro. Si guarda avanti"