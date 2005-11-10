Milan, Amorim: "Non ascolto nulla dall'esterno. Camarda? Domani ha un'opportunità"

Ruben Amorim, allenatore del Milan, parla a Sky Sport alla vigilia della partita di Europa League contro il Red Bull Salisburgo: "Innanzitutto, non leggo e non ascolto nulla che non venga dalla squadra: così rimango in salute nel fare il mio lavoro. Siamo all'inizio di qualcosa e la squadra sta migliorando, ovviamente dovremo fare più punti per continuare a crescere".

Anche lei chiede tempo.

"Ogni progetto necessita di tempo, ma sappiamo che in questo periodo tra media e tutto è impossibile averlo, e quindi serve vincere le partite. La mia preoccupazione è solo lavorare per la squadra, tutto ciò che succede attorno al club no".

Che partita vi aspettate?

"Per noi è sempre Champions League, ogni dettaglio è importante. Ogni partita lo è. Sarà molto difficile, loro sono noti per il ritmo e sono bravi tecnicamente: dovremo essere preparati, correre forte e andare fisicamente, mettendo dentro al match il nostro gioco".

La squadra come sta?

"Penso bene. Io come loro ho sentito il silenzio e la delusione dopo il Sassuolo, ma è un buon segnale: non possiamo pensare al passato ma al futuro, faremo tutto per vincere perché abbiamo questa responsabilità".

Come ha visto Camarda?

"Si allena bene, domani avrà un'opportunità: non vi dico se giocherà titolare o no, ma come detto di recente avrà più minuti. Dobbiamo avere tutta la squadra pronta".

Con Comotto a che punto siamo? Quando avrà spazio?

"Sta facendo molto bene, dobbiamo capire che lui e altri giocatori erano nella seconda divisione lo scorso anno. Ora invece sono al Milan, dove anche un pareggio è un grosso dramma: questo deve capirlo. C'entrano anche il numero di opzioni, e a centrocampo abbiamo tanti giocatori, e come giocano gli altri. A volte l'opportunità è anche questione di fortuna".