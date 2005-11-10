Milan, Bartesaghi: "Che giochi o meno, ci metto sempre la voglia per guadagnarmi il posto"

L'esterno del Milan Davide Bartesaghi ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il successo per 0-4 nel match di Europa League contro il Salisburgo.

Avete festeggiato Cisse?

"Contento per la squadra e per lui, ci siamo abbracciati subito e sono felice di aver inciso con un assist per lui".

Bel Milan stasera.

"Abbiamo approcciato la gara bene. C'è sempre da migliorare, ci proveremo dopo stasera".

Stai bene?

"Ho avuto la pausa Nazionale per giocare, sto bene fisicamente. Che giochi o meno, ci metto sempre la voglia per guadagnarmi il posto".

Hai spinto tanto: te l'ha chiesto il mister?

"L'abbiamo preparata in questo modo, sapevamo che c'era spazio da sfruttare".

Cosa fate te e Cisse nel tempo libero?

"Lo conosco da tanti anni, è un ragazzo straordinario e ci darà una grossa mano in futuro oltre a stasera".