Montella paga le sei sconfitte in sette gare. A giugno pressioni per le dimissioni

In Turchia cambiano allenatori ogni qual volta c'è una crisi. Più o meno lunga, quando i risultati non vanno bene come ci si potrebbe aspettare - e di solito le aspettative sono molto alte - ecco il cambio. E per Vincenzo Montella è stata la stessa cosa. La Turchia è andata al Mondiale dopo 24 anni, ma non ha passato il primo turno in un girone con USA, Paraguay e Australia, con soli tre punti quando oramai l'eliminazione era già cristallizzata.

Niente dimissioni

A giugno Montella aveva avuto grosse pressioni da parte dell'opinione pubblica per andarsene. Eppure era rimasto, ben sapendo che la Nations League - con Italia, Francia e Belgio - rischiava di essere un grosso problema. È andata esattamente così, dopo 21 vittorie 5 pareggi e 14 sconfitte, di cui ben sei solamente nelle ultime sette gare.

Il comunicato della Federazione turca

"Il Consiglio direttivo della Federazione calcistica turca, riunitosi oggi, ha deciso di continuare il proprio mandato fino alla data dell’assemblea elettiva ordinaria. È stato inoltre deciso di nominare, al posto dei due membri effettivi del Consiglio direttivo che avevano precedentemente rassegnato le dimissioni, i membri supplenti del Consiglio direttivo, il signor İbrahim Özbay e il signor Metin Akyüz. È stata presa la decisione di non proseguire con il nostro commissario tecnico della Nazionale maggiore, il signor Vincenzo Montella. Al posto del segretario generale della TFF, il signor Abdullah Ayaz, che nei giorni scorsi aveva presentato le proprie dimissioni al Consiglio direttivo della Federazione, è stato nominato il signor Ahmet Erzurumlu, attuale direttore dell’Ufficio tesseramenti della TFF. Si comunica quanto sopra al pubblico con rispetto".