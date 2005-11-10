Morfeo: "Il calcio è un subbuteo. Gilardino a Parma? L'ho sentito, forse è troppo buono"

Domenico Morfeo ha vestito la maglia dell'Inter, ma anche quella del Parma e così è l'uomo giusto per parlare del match di sabato. Intervistato dal Corriere dello Sport, ha svelato di non amare questo calcio, paragonandolo a un subbuteo, visto che si gioca molto in orizzontale e poco in verticale: "Pochi dribbling, pochi tunnel, pochi filtranti. Non mi diverto, non è più il mio sport".

L'amico Gilardino

Il nuovo tecnico dei ducali è stato suo compagno e lui lo conosce bene: "Sono stato molto contento della sua nomina ad allenatore del Parma, è una brava persona, ha una buona opportunità. Sono felice, gli voglio bene e gli ho già scritto un messaggio, forse è troppo buono. A breve verrà pure nel mio ristorante". Infine svela un aneddoto, ridendo a più non posso. Morfeo infatti è molto sorpreso della carriera avuta da Gilardino da giocatore perché in allenamento non segnava mai: "Nemmeno sua madre lo voleva (ride, ndr)".