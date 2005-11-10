N'Dri si sblocca e stende l'Algeria, bene Tiago Gabriel: la sosta nazionali del Lecce

Una delle squadre di Serie A che contava in assoluto il minor numero di giocatori convocati dalle loro nazionali in questa sosta è il Lecce, con Di Francesco che ha dovuto rinunciare giusto a 7 calciatori in queste tre settimane senza i club.

Il più utilizzato è Ngom con la Mauritania

Nessuno ha fatto en plein, in giallorosso dovrebbero tornare tutti giocatori non eccessivamente affaticati. Chi ha raccolto il maggior minutaggio è il centrocampista Ngom, che ha giocato due volte da titolare con la Mauritania, così come Tiago Gabriel con il Portogallo Under 21 (con cui ha fatto pure un assist), salvo collezionare una ventina di minuti in meno sul rettangolo verde. Per il resto, si va con tutti profili che hanno disputato al massimo 90 minuti, quindi una partita effettiva, in questa lunga sosta. Di questi, ha trovato la via del gol Konan N'Dri con il suo Niger, nazionale con cui ha debuttato a giugno, sfruttando il tempo a sua disposizione per segnare la rete che ha deciso il confronto con l'Algeria.

Il minutaggio in nazionale del Lecce

Oumar Ngom (Mauritania) - 166 minuti

Tiago Gabriel (Portogallo U21) - 146 minuti

Kialonda Gaspar (Angola) - 90 minuti

Konan N'Dri (Niger) - 45 minuti

Sadik Fofana (Togo) - 35 minuti

Omri Gandelman (Israele) - 32 minuti

Lassana Coulibaly (Mali) - 27 minuti