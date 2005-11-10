Napoli, Lang: "A differenza di Conte, Allegri mi parla e mi spiega come muovermi in campo"
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Pierpaolo Matrone
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ieri alle 23:32Serie A
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10.10.2026 23:32Serie A
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Noa Lang, esterno offensivo del Napoli, dopo la vittoria contro il Frosinone è intervenuto al microfono di Dazn: "C'è ancora tanto da migliorare. Speriamo di continuare così, ma c'è tanto da fare. La scorsa stagione con l'altro allenatore è stata un po' difficile, adesso invece sento la fiducia di Allegri".
In cosa ti ha dato fiducia?
"La differenza più grande è che quest'allenatore mi parla, a differenza di quello dell'anno scorso. Mi dice come migliorare, come muovermi in campo".
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