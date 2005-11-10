Nations League, le formazioni di Lettonia-Montenegro e Cipro-Armenia: 4 "italiani" in campo
Daniel Uccellieri
Queste le formazioni ufficiali di Lettonia-Montenegro e Cipro-Armenia, gare del Gruppo 2 della Lega C di Nations League. Il Montenegro è la squadra che rappresenta di più la Serie A. Krstovic guida l'attacco supportato da Osmajic, a centrocampo c'è Adzic. Nei ciprioti c'è Kastanos, centrocampista dell'Hellas Verona.
Lettonia 5-4-1: Matrevics; Savaļnieks, Vientiess, Cernomordijs, Melniks, Cirkins; Patijcuks, Vapne, Zelenkovs, Ciganiks; Uldrikis.
Montenegro 4-3-3: Popovic; Vesovic, Rubezic, Vujacic, Radunovic; Loncar, Jankovic, Adzic; Osmajic, Krstovic, Jovetic.
Cipro 4-4-2: Fabiano; Konomis, Kyprianou, Panagiotou, Pileas; Loizou, Kastanos, Andreou, Edwards; Kakaoulli, Pittas.
Armenia 4-3-3: Beglaryan; Simonyan, Piloyan, Arutiunian, Tiknizyan; Bandikian, Hochannisyan, Spertsyan; Sevikyan, Garibyan, Manvelyan.