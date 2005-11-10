Live TMW
Pafos, giocatore: "Live TMW
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Filippo Davide Di Santo
Filippo Davide Di Santo
ieri alle 18:10Serie A
autore Filippo Davide Di Santo
12.10.2026 18:10Serie A
Le parole in conferenza stampa del giocatore del Pafos in vista della gara di Conference League contro l'Atalanta a Bergamo
18:10 – Domani si giocherà Atalanta-Pafos di Conference League. NOME presenta così la gara di giovedì sera. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa del giocatore in diretta dalla New Balance Arena. L’inizio della conferenza stampa sarà verso le 18:30.
Fonte: Inviato dalla New Balance Arena
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