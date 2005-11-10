Pareggio immediato dell'Udinese: Ekkelenkamp risponde a Braganca, 1-1 a Torino
autore
Simone Lorini
Simone Lorini
Oggi alle 21:32Serie A
autore Simone Lorini
12.10.2026 21:32Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Percentuale realizzativa importantissima durante il match di stasera tra Torino e Udinese: al primo tiro in porta i bianconeri pareggiano il conto, grazie ad un'azione insistita di Jurgen Ekkelenkamp. L'ex Ajax conclude col sinistro ma viene murato da Comuzzo, la palla resta lì e sul secondo tiro ecco il pareggio. Tutto da rifare per il Torino.
Segui la sfida tra Torino e Udinese LIVE su TUTTOmercatoWEB.com!
Altre notizie Serie A
Oggi
22:45 Serie A
Serie A, la classifica aggiornata: il Torino stacca il gruppetto delle squadre a 4 punti
22:42 Serie A
Il Toro vince di Kulenovic: 2-1 all'Udinese, il pasticcio Okoye-Bertola consegna i tre punti ad Abate
22:38 Serie A
Allegri ha fiducia in Lucca: "Piano piano riuscirà a trovare la sua dimensione, arriverà a fare gol"
22:30 Serie ATMW
TMWAltro che amaro, il Montenegro è dolcissimo. Ed è protagonista tra i marcatori di Serie A
22:23 Serie A
Napoli in Champions, Allegri: "Il Frosinone tende a spaccare le partite, il Villarreal lo farà molto meno"