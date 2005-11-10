Parma, Fabbian sul cambio in panchina: "Scelte del club, Gilardino ci aiuta"

Il centrocampista del Parma, Giovanni Fabbian, ha rilasciato una intervista al Corriere dello Sport nel corso della quale ha parlato delle proprie motivazioni nel giocare per il club rossoblu: "Cosa rappresenta per me Parma? Credo sia un’opportunità. Mi sono ambientato bene, è una società strutturata, una città molto bella. Si può fare bene. Sono contento di questa scelta", le sue parole.

Le parole di Fabbian sul cambio allenatore del Parma

Sul cambio d'allenatore, da Cuesta a Gilardino, Fabbian spiega: "Come lo abbiamo vissuto? Noi siamo dei professionisti, le scelte le fa la società, noi dobbiamo lavorare. Cosa ha portato Gilardino? Ci sta dando un grande aiuto. Ha un sacco di esperienza. Noi siamo carichi, vogliamo seguirlo e fare quello che ci chiede in campo".

Sul suo momento a livello personale, Fabbian aggiunge: "Un buon momento, sono dentro al mio percorso. So bene dove voglio arrivare. Ora sono tranquillo perché conosco le mie potenzialità, sono determinato". E sul pensiero della possibile convocazione da parte del ct della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, assicura: "La Nazionale è sempre uno stimolo e resta un obiettivo, però devo aiutare il Parma e raggiungere i suoi traguardi. Solo se fai bene nel club puoi pensare alla Nazionale".