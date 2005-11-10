Parma, Gilardino: "Arrabbiato più per il terzo gol. Serve tempo per lavorare"

L'allenatore del Parma Alberto Gilardino ha commentato a DAZN la sconfitta dei suoi contro l'Inter, maturata a San Siro col punteggio finale di 3-0:“Credo che abbiamo iniziato bene, c’è stata armonia, buon fraseggio, qualche pericolo creato. Quando commetti ingenuità a San Siro diventa tutto più difficile. Sono arrabbiato più per il terzo gol. Si sono viste anche cose positive, lavoriamo insieme da poco da poco. Abbiamo cambiato un po’ di cose nel modo di lavorare sia dal punto di vista fisico sia tattico e ci vorrà tempo affinché vengano recepite. C’è da lavorare e siamo qua per questo”.

Lontani da mezzala, lo fai perché hai tanti attaccanti? Benrabé regista, come mai?

“Lontani può diventare un grande interno di centrocampo, sa ritagliarsi quello spazio, ha spunto e può giocare in quelle zone. Davanti c’è tanta concorrenza, con giocatori con varie caratteristiche. Bernabé può fare diversi ruoli, è un ragazzo con grandi qualità, intelligente. L’ho provato da play, ma può occupare diverse posizioni”.

L’idea è quella di rendere il Parma più coraggioso?

“Sono 10 giorni che lavoriamo insieme, proviamo ad avere questo tipo di atteggiamento. Non è facile dare subito una fisionomia di squadra. Ho avuto buoni feedback, c’è ovviamente amarezza, ma la strada è quella. Dobbiamo crescere e capire i momenti della partita, quando spingere e quando riorganizzarsi. In alcuni momenti abbiamo fatto bene, in altri meno, al di là degli errori”.