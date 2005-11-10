Pedro speciale anche nel finale: è uno degli otto passati dalla Roma alla Lazio

Pedro Rodriguez in queste ore ha dato l'addio al calcio giocato: a quasi quarant'anni, smette uno dei giocatori più vincenti della storia, simbolo non soltanto delle squadre di club di cui ha vestito la casacca, ma anche della sua nazionale. Un profilo di quelli speciali, un po' come la scelta che ha fatto a proposito dell'ultima tappa di carriera: nell'estate del 2021, dopo un solo anno in giallorosso, l'attaccante spagnolo ha deciso di lasciare la Roma e di firmare poco dopo nientemeno che per i rivali cittadini della Lazio.

Lo spagnolo è l'8° dalla Roma alla Lazio

Pedro non è l'unico ad aver cambiato maglia in via diretta nella Capitale, ma è l'esempio che tutti fanno subito quando si parla di ciò nei tempi recenti. Anche perché i precedenti non sono poi così tanti: 8, in tutto, e l'ultimo prima di Pedro era vecchio di quasi quarant'anni. Prima dello spagnolo, infatti, era stato il portiere Astutillo Malgioglio nel 1985. Una scia aperta nel 1934 da Attilio Ferraris IV e da Arturo Chini Luduena, poi proseguita nel 1972 da Sergio Petrelli e nel 1976 da Franco Cordova - forse il caso più clamoroso visto che era anche capitano dei giallorossi e disse no all'Hellas Verona per i biancocelesti - fino ad arrivare infine a Michele De Nadai nel 1981 e Carlo Perrone, l'unico ad aver fatto due passaggi diretti tra i club in ambo le direzioni, nel 1982.

Solo tre invece hanno fatto la strada contraria

Viceversa, invece, sono molti meno coloro passati direttamente dalla Lazio alla Roma. Il primo fu l'ex bandiera biancoceleste Alessandro Ferri nell'estate 1948, dieci anni dopo poi fu la volta dello svedese Arne Selmosson, noto come 'Raggio di Luna', l'unico assieme proprio a Pedro che è stato capace di segnare in un derby con ambedue le maglie. L'ultimo, infine, è stato il già citato Perrone.