Pisacane con Mina al centro: senza Deiola sarà lui il capitano del Cagliari

Il Cagliari di Fabio Pisacane è al lavoro in vista del big match contro la Juventus, in programma domenica alle 20.45, all'Unipol Domus. I sardi dovranno fare a meno di un giocatore importante come capitan Deiola, ma la sosta ha portato buone notizie per quanto riguarda Yerry Mina.

Il centrale colombiano è più che pronto a prendere in mano il comando delle operazioni lì dietro, a protezione della porta di Caprile. E lo farà anche 'ufficialmente', visto che a livello di gerarchie c'è proprio lui, dopo Deiola, per la fascia: sarà Mina il capitano dei rossoblu, contro la Juventus e nelle sfide successive, qualora dovesse essere schierato titolare (come sembra).

Il Corriere dello Sport sottolinea infatti come Mina arrivi dopo a Deiola e prima di Caprile nelle gerarchie di spogliatoio, come stabilito dall'allenatore Pisacane. Con l'assenza probabile del primo, a causa di un'operazione al menisco avvenuta il 28 di settembre (ma che non preoccupa), a farne le veci sarà quindi il colombiano. Finora Mina si è visto in campo da titolare solamente nell'ultimo match giocato contro l'Udinese, prima aveva avuto invece un problema al polpaccio che lo aveva costretto a rimanere fermo contro Inter e Lecce, per poi andare solo in panchina con Parma e Atalanta.