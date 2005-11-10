Radu para, il Celta Vigo pareggia prima della Juventus: 0-0 con l'Elche
Daniele Najjar
Il Celta Vigo arriva alla sfida di giovedì contro la Juventus con un pareggio per 0-0 contro l'Elche. Una sfida non ricca di emozione, nella quale l'Elche ha avuto le occasioni migliori, ma ha trovato l'ex Inter e Venezia, Ionut Radu, ispirato e reattivo.
L’8ª giornata de LaLiga
Venerdì 9 ottobre
Malaga - Espanyol 1-1
Sabato 10 ottobre
Rayo Vallecano - Athletic Club sospesa
Alaves - Atletico Madrid 1-2
Barcellona - Getafe 3-0
Real Madrid - Villarreal 1-0
Domenica 11 ottobre
Elche - Celta Vigo 0-0
Real Sociedad - Deportivo De A Coruna ore 16:15
Real Betis - Osasuna ore 18:30
Racing Santander - Valencia 21:00
Lunedì 12 ottobre
Levante - Siviglia ore 21:00
La classifica de LaLiga
1. Barcellona - 24 punti (8 partite giocate)
2. Atletico Madrid - 19 punti (8)
3. Real Madrid - 18 punti (8)
4. Real Betis - 15 punti (7)
5. Siviglia - 13 punti (7)
6. Alaves - 11 punti (8)
7. Deportivo De A Coruna - 10 punti (7)
8. Real Sociedad - 10 punti (7)
9. Villarreal - 8 punti (8)
10. Athletic Club - 8 punti (6)
11. Getafe - 8 punti (8)
12. Rayo Vallecano - 8 punti (7)
13. Osasuna - 8 punti (7)
14. Espanyol - 8 punti (8)
15. Celta Vigo - 8 punti (8)
16. Racing Santander - 7 punti (7)
17. Levante - 5 punti (6)
18. Elche - 6 punti (8)
19. Valencia - 4 punti (7)
20. Malaga - 4 punti (8)
La classifica marcatori
12 gol - Raphinha (Barcellona)
7 gol - Mbappé (Real Madrid), Lamine Yamal (Barcellona), Camello (Rayo Vallecano)
6 gol - Roberto Fernandez (Espanyol), Zabiri (Racing Santander)