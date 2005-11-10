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Roma, Malen su Gasperini: "Dopo Parma sono volate sedie e anche un tavolo"

Daniele Najjar
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Daniele Najjar
Oggi alle 08:08Serie A
09.10.2026 08:08Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

"Fa saltare le sedie in spogliatoio? È successo dopo Parma. Amazing. Era troppo felice, è volato anche un tavolo": così l'attaccante della Roma, Donyell Malen, ha parlato - in una intervista rilasciata al Corriere dello Sport oggi in edicola - del tecnico giallorosso, Gian Piero Gasperini. Il riferimento è alla vittoria rocambolesca e importantissima della scorsa stagione ottenuta dai suoi al Tardini, contro il Parma per 3-2.

"Cos’ha Gasperini di tanto speciale? Il modo in cui gestisce i giocatori, sai che non ti mentirà mai su niente", aggiunge poi il centravanti olandese riguardo al proprio allenatore. Che ha avuto il merito di rimetterlo nel ruolo a lui più congeniale: "Ho sempre fatto gol? Mai così tanto. E fin dalle prime giornate. Cosa è cambiato? Penso un po’ tutto. Ho giocato molto e ovunque, ma oggi credo di essere nel posto giusto con le persone giuste. L’allenatore e i compagni mi danno tanta fiducia, tutte queste cose insieme mi portano a essere quello che sognavo", le sue parole.

"Se ho mai vomitato per gli allenamenti di Gasp? Non mi è successo, però posso dire che a volte sono pesantissimi", ammette poi. "Se ho lasciato l'Aston Villa per giocare al centro dell'attacco? Al centro è la posizione in cui mi sento meglio, more comfortable", spiega ancora.

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