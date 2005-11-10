Roma-Real Madrid, i convocati di Gasperini: c'è Koulierakis, confermata l'assenza di Cristante

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Roma-Real Madrid, matchday 2 di Champions League.

I convocati di Gasperini per Roma-Real Madrid

Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini

Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi

Centrocampisti: Pellegrini, De Roon, Koné, Pisilli, Mora

Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala

Le ultime sulla Roma per la sfida con il Real Madrid

Giallorossi scivolati a -2 dalla vetta della classifca di Serie A occupata da Inter e Lazio, in seguito al pareggio a reti bianche nel lunch match di domenica contro il Como pesantemente condizionato dall'espulsione di Malen. Gasperini deve fare ancora a meno di Svilar, sostituito egregiamente dal vice Gollini al Sinigaglia, e di Cristante. Il capitano non ha smaltito il problema al ginocchio destro, al suo posto in mezzo verrà confermato De Roon. Soulé é in vantaggio su Pellegrini e Mora.