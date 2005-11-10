Il City di Maresca non vince più: dopo 3 sconfitte arriva un pari per 1-1 contro il Fulham
Michele Pavese
Il Manchester City non vince più in Premier League. Nemmeno la sosta è servita alla squadra di Maresca, che manca l'appuntamento con il successo per la quarta partita consecutiva ma almeno interrompe la serie di sconfitte: stavolta è il Fulham a portare via punti dall'Etihad, strappando un prezioso pareggio contro Haaland e soci. Il norvegese resta a secco: al vantaggio ospite di Muniz risponde il centrocampista Anderson.
Ora sono cinque i punti di distacco dalla capolista Arsenal, che giocherà alle 18:30 sul campo del Newcastle.
Il programma completo
Sabato 21 novembre
Manchester City - Fulham 1-1
16:00 Aston Villa - Sunderland
16:00 Bournemouth - Nottingham
16:00 Chelsea - Leeds
16:00 Coventry - Crystal Palace
16:00 Tottenham - Ipswich
18:30 Newcastle - Arsenal
Domenica 22 novembre
15:00 Hull - Brighton
17:30 Liverpool - Manchester United
Lunedì 23 novembre
21:00 Brentford - Everton
CLASSIFICA
Arsenal 27
Brighton 22
Manchester City 22
Liverpool 18
Chelsea 16
Everton 16
Bournemouth 15
Brentford 14
Leeds 14
Aston Villa 13
Tottenham 12
Newcastle 12
Hull 11
Fulham 11
Ipswich 11
Nottingham 9
Coventry 9
Manchester United 8
Sunderland 8
Crystal Palace 7