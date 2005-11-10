"Scusa amore ho l'amante, si chiama Cristante", e lui: "Quello striscione mi diverte"TMW
Daniele Najjar
Il centrocampista della Roma, Bryan Cristante, ha rilasciato delle dichiarazioni dal palco dell'evento 'MeetAndGreet' con Adidas. Fra le sue parole - raccolte da TuttoMercatoWeb.com - anche una divertita risposta in merito ad uno striscione particolare che da qualche anno viene esposto sugli spalti dello stadio Olimpico.
C'è uno striscione che recita: "Scusa amore ho l'amante, si chiama Bryan Cristante"...
"Sì, ormai è da un po'... Penso sia nato proprio dai festeggiamenti per la Conference League: è divertente".
A breve ci sarà anche il centenario.
"È un piacere e un onore essere qui nel centenario. Sarà un bell’anno".
Le maglie della Roma sono sempre belle, vero?
"Le maglie della Roma sono sempre bellissime, faccio fatica a sceglierne una".
Come ti senti dopo tutti questi anni a Roma?
"Sono cresciuto, è la nona stagione e ho avuto tre bambini. Ho imparato a gestire alcune situazioni, conosco la piazza e so muovermi meglio nelle difficoltà. Nella gestione di tutti i momenti mi sento migliore".