Roma, Cristante assicura: "Gasperini ci ha dato qualcosa in più. Mourinho? Bello ritrovarlo"

Il centrocampista della Roma, Bryan Cristante, ha rilasciato delle dichiarazioni dal palco dell'evento 'MeetAndGreet' con Adidas. Ecco di seguito le sue dichiarazioni raccolte da TuttoMercatoWeb.com.

Come hai ritrovato Gasperini?

"L’ho trovato molto simile a Bergamo, se non uguale. È rimasto così ed è la sua forza. Lo sta facendo benissimo, porta questa sua identità forte e abbiamo la fortuna di averlo con noi. Ci ha dato qualcosa in più. La preparazione con lui è diversa farla a 21 o a 31 anni (ride, ndr). Più giochi, più acquisisci esperienza. Sono maturato e cresciuto".

Torniamo alla notte di Tirana. Che emozione è stata?

"Vincere è bello ed è difficile. Sono poche le squadre che vincono ogni anno ed è quello che provi a fare sempre. Quando arriva la vittoria si festeggia e sono ricordi super positivi. Ho bei ricordi di quella notte e della festa del giorno dopo".

Che cosa ha fatto la differenza?

"Ci abbiamo creduto fin dall’inizio. La consapevolezza di fare bene è poi cresciuta man mano. Dai quarti in poi si inizia a crederci ancora di più e quelle sono le notti più belle".

Settimana prossima torna Mourinho...

"Sa vincere e dove va vince. Ha portato una mentalità vincente e ci ha aiutato a metterci questa idea. L’anno dopo abbiamo perso la finale, ma nelle partite decisive è stato in grado di darci qualcosa in più".

Che effetto ti farà incontrarlo di nuovo?

"Farà piacere, abbiamo passato bellissimi anni".

Che onore è portare la fascia da capitano?

"Quando arrivi all’Olimpico ed è pieno è speciale. Ma non serve arrivare alla partita per capire cosa significa essere della Roma in questa città. È bello portare la fascia, significa che ho costruito qualcosa di importante".

C'è uno striscione che recita: "Scusa amore ho l'amante, si chiama Bryan Cristante"...

"Sì, ormai è da un po'... Penso sia nato proprio dai festeggiamenti per la Conference League: è divertente".

A breve ci sarà anche il centenario.

"È un piacere e un onore essere qui nel centenario. Sarà un bell’anno".

Le maglie della Roma sono sempre belle, vero?

"Le maglie della Roma sono sempre bellissime, faccio fatica a sceglierne una".

Come ti senti dopo tutti questi anni a Roma?

"Sono cresciuto, è la nona stagione e ho avuto tre bambini. Ho imparato a gestire alcune situazioni, conosco la piazza e so muovermi meglio nelle difficoltà. Nella gestione di tutti i momenti mi sento migliore".

Cosa ti aspetti dal tuo futuro?

"Mi auguro di vincere altro con la Roma. Abbiamo vinto una coppa e abbiamo visto la festa. L’obiettivo è quello, anche se non è facile. Ma ci proveremo".