Spalletti: "Juve, sarà sicuramente una stagione di uomini forti. Per i destini ci stiamo attrezzando"
Giacomo Iacobellis
Nel corso dell'intervista rilasciata al quotidiano Tuttosport, mister Luciano Spalletti ha spiegato anche cosa significa allenare la Juventus, un club diverso da tutti gli altri per pressioni, ambizioni e richieste. Di seguito il pensiero del tecnico bianconero.
Spalletti spiega il mondo Juve
"Qui prima di tutto devi imparare ad usare la pressione. Ed è un privilegio che appartiene solo a chi ha questa storia da onorare. La Juve non ti dà diritti e si misura in ciò che sei disposto a dare ogni giorno. Nel calcio puoi vincere con un solo tiro in porta, ma è impossibile conquistarsi la stima dei tifosi senza meritarla. Noi dovremo essere all’altezza, rendere la gente orgogliosa di noi: distruggiamo il campo e consumiamo il pallone, poi vedremo dove ci porterà questa attitudine", ha esordito l'allenatore della Vecchia Signora. Che al ritiro, nonostante i suoi 67 anni, non pensa affatto: "Chi ha fatto un percorso come il mio capirà quando dovrà smettere: è un momento che si presenterà in maniera chiara davanti ai miei occhi. Non è una fase che sto programmando".
Poi, una battuta su quella celebre frase pronunciata al Napoli, stavolta reinterpretata in chiave Juve: "Sicuramente sarà una stagione di uomini forti. Per i destini forti ci stiamo attrezzando e lavorando, non abbiamo altre scappatoie. La zona di conforto è avere un destino di alto livello".