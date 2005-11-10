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Top 100 giovani italiani: Arena e Okon-Engstler, i nostri australiani. Posizioni 25-21

Focus TMW
Dimitri Conti
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Dimitri Conti
Oggi alle 12:15Serie A
05.10.2026 12:15Serie A
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Procediamo nella classifica di TMW sui migliori talenti d'Italia nati dal 2005 in poi. Presenti qui Martinelli (25°), Bartesaghi (22°) e Wiafe (21°).
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Tre quarti di Top 100 sono alle spalle, siamo nell'ultima fetta - in teoria, almeno secondo noi, quella dei migliori in assoluto - di giovani italiani nati dal 1° gennaio 2005 in avanti più talentuosi secondo TMW. Ecco dunque chi occupa le piazze che vanno dal 25° al 21° posto.

25° - TOMMASO MARTINELLI (Avellino, in prestito dalla Fiorentina)

Se ne fa un gran parlare da ormai diversi anni, il suo percorso però è ancora agli inizi e fino a qui lo vede giocare solo in Serie B. Prima un semestre alla Sampdoria, ora una stagione intera (almeno da programmi) all'Avellino: nonostante ancora manchino gli esami più probanti e veri, sul talento di Martinelli sono pronti a scommettere in tanti. Per prima quella Fiorentina che lo ha cresciuto e che non ha intenzione di privarsi del controllo sul suo cartellino. Anche in Irpinia, dopo la convincente parentesi di Genova, il 20enne si sta ben esibendo, contribuendo con le sue parate ai risultati dei Lupi campani. In attesa di vederlo misurarsi su palcoscenici più di rilievo, cominciano già ad emergere i suoi punti di forza e qualche difetto da dover correggere: guardiano agile e padrone della porta, sa esibirsi in parate spettacolari ma senza perdere di vista l'ordinaria amministrazione. Un aspetto sul quale può e deve migliorare è nel gioco con i piedi, fondamentale molto richiesto agli estremi difensori: per quanto appaia freddo nella gestione dei possessi, è richiesta una maggior precisione nei tocchi per il salto. Ma la base per sognare qualcosa di sostanzioso, quella si vede già.

La scheda di Martinelli

Ruolo: portiere
Anno di nascita: 2006
Presenze nelle nazionali: 7 con l'U16, 9 con l'U17, 1 con l'U18, 12 con l'U19, 1 con l'U20
Valore Transfermarkt: 5 milioni di euro

24° - GIANLUCA OKON-ENGSTLER (Club Brugge)

Uno dei due figli di Paul Okon nel calcio professionistico potrebbe giocare per l'Italia. Il maggiore, Paul Okon-Engstler che milita nel Colonia, lo abbiamo già 'lasciato' all'Australia ma il più giovane, Gianluca, è ancora disponibile. E nel suo tortuoso delle selezioni giovanili, parrebbe aver scelto la strada azzurra, mentre aspetta di farsi grande in Belgio con il Club Brugge. C'è un solo problema: il padre, che in Italia abbiamo visto con Lazio, Fiorentina e poi Vicenza, è il vice-ct dei Kangaroos e potrebbe per questo provare a convincere in tal senso il figlio, che è comunque nato nell'isola oceanica, a Sydney. Mediano di costruzione, è abile ad agire da schermo davanti alla difesa ma spicca anche per capacità di lettura delle situazioni di gioco e per l'occupazione degli spazi, sia con che senza palla. Lui stesso ha indicato Pedri, Barella e Vanaken (compagno di squadra a Bruges) come riferimenti e modelli. Un profilo tutto da costruire, con ottime prospettive e la speranza che possa essere parte integrante del progetto di Coverciano.

La scheda di Okon-Engstler

Ruolo: centrocampista centrale
Anno di nascita: 2009
Presenze nelle nazionali: 1 con l'U16 (Australia), 3 con l'U16, 1 con l'U17 (Australia), 10 e 1 gol con l'U17, 1 con l'U18
Valore Transfermarkt: 400mila euro

23° - ANTONIO ARENA (Roma Primavera)

Il 2009 più prezioso d'Italia rischia di non vestire la maglia della Nazionale. L'attaccante è stato il primo del suo anno a esordire e segnare nel nostro calcio professionistico e lo ha fatto con il Pescara in Serie C. Questo gli ha naturalmente fatto bruciare le tappe, mettendolo alla prova da subito con i grandi, nonostante avesse disputato solo campionati di Primavera 2-B. La Roma ha sborsato 1 milione di euro, mandandolo in Primavera a farsi le ossa. Gasperini però è rimasto stupito dalle sue qualità e gli ha concesso 10 minuti in Coppa Italia contro il Torino, che lui ha sfruttato per segnare immediatamente. Dopo l'Australia U16 ha solo vestito la maglia azzurra fino all'U19, ma il tempo nel calcio è sovrano e la scelta definitiva non è ancora stata presa. Centravanti atipico, è mobile e ricopre più posizioni nel fronte offensivo, svariando molto. Sfrutta le incertezze degli avversari ed è competitivo sul lungo, come dimostra il fatto che una volta capita la pericolosità dell'azione riesce a rimanere davanti usando il corpo. Non ha ancora pesantezza nei duelli e questo lo rende attaccabile nella presa di posizione e nella protezione della palla spalle alla porta. La sua pressione non è mai feroce, preferisce lavorare sulle linee di passaggio.

La scheda di Arena

Ruolo: attaccante
Anno di nascita: 2009
Presenze nelle nazionali: 1 con l'U16 (Australia), 2 e 1 gol con l'U16, 14 e 3 gol con l'U17, 8 e 3 gol con l'U18 e 5 con l'U19
Valore Transfermarkt: 4 milioni di euro

22° - DAVIDE BARTESAGHI (Milan)

Il Milan ai milanisti. Non sempre la società rossonera è riuscita a trattenere i propri gioielli e a fare di loro dei punti fermi della squadra, ma con Davide Bartesaghi ha rispettato i tempi e goduto dei suoi miglioramenti. Nelle giovanili del Diavolo faceva intravedere di avere una mentalità di un certo tipo e così è stato gettato nella mischia in Champions a 17 anni. Da lì in poi c'è stata un'attenzione particolare al suo percorso, diviso tra Milan Futuro e Milan, fino a quando Allegri, dopo la cessione di Theo Hernandez, ha deciso che fosse più pronto di Estupinan ed è diventato un titolare inamovibile. Con Ruben Amorim le cose sono cambiate, l'investimento per Moreira ha stravolto un po' i piani, ma non abbiamo dubbi che il classe 2005 troverà il modo di farsi apprezzare. Mancino naturale, è un esterno applicato con capacità di palleggio e un giro palla molto ordinato. Non è un classico terzino a tutto campo spregiudicato, ma ha qualità per alzarsi e trovare spazi nel traffico. Ha forza di impatto nel duello e batte tutti i calci piazzati, urge però che con il tempo acquisti malizia e forzi alcune giocate.

La scheda di Bartesaghi

Ruolo: esterno sinistro
Anno di nascita: 2005
Presenze nelle nazionali: 3 con l'U18, 14 con l'U19, 5 con l'U20, 6 con l'U21 e 2 con la Nazionale maggiore
Valore Transfermarkt: 22 milioni di euro

21° - SAMUEL WIAFE (Genoa)

Non è stato forse tra gli acquisti di copertina nell'estate di calciomercato del Genoa, ma non deve passare inosservato, considerando che per strappare al Modena questo 18enne promessa del centrocampo il Grifone ha versato 3 milioni di euro nelle casse dei Canarini emiliani, con cui si era ben distinto nella scorsa annata in Serie B, più che altro nella seconda parte. L'identikit di Wiafe, d'altronde, racconta di un elemento moderno: centrocampista che nasce interpretando il ruolo della mezzala classica, può però essere spostato anche più avanti all'occorrenza, persino da attaccante (meglio però come seconda punta). Dotato di tecnica e rapidità, sono però soprattutto le sue letture negli inserimenti senza palla nell'area avversaria, a renderlo particolarmente appetibile. De Rossi, dopo averlo visto in azione nel ritiro estivo di Moena, ha deciso di tenerlo con sé. La sua occasione ancora non è arrivata, ma tutto fa pensare che quel momento non sia poi così distante.

La scheda di Wiafe

Ruolo: centrocampista centrale, fantasista
Anno di nascita: 2008
Presenze nelle nazionali: 2 e 1 gol con l'U17, 4 e 1 gol con l'U19
Valore Transfermarkt: 2,5 milioni di euro

Fonte: Alessio Del Lungo e Simone Lorini hanno co-realizzato lo speciale

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