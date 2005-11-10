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Top 100 giovani italiani: non è mai troppo Ciardi, neanche per Zeroli. Posizioni 100-96

Focus TMW
Dimitri Conti
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Dimitri Conti
Oggi alle 08:30Serie A
05.10.2026 08:30Serie A
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I migliori U21 azzurri (2005-2010) secondo TMW: da Ciammaglichella (100°) all'ex Milan, passando per un altro Alessandro svizzero, Vogt (97°).
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Come promesso, cominciamo con la lista dei 100 migliori giovani italiani nati dopo il 1° gennaio 2005, con il 31 dicembre 2010 che ci siamo dati come limite, per non scendere in età nelle quali lo sviluppo può subire evoluzioni tortuose e imprevedibili. Si procede di cinquina in cinquina, fino ad arrivare ai primi 10, che saranno svelati uno alla volta. Ecco le posizioni dalla 100 alla 96:

100° - AARON CIAMMAGLICHELLA (Pro Vercelli, in prestito dal Torino)

Aaron Ciammaglichella è ancora qui, in una lista dei migliori giovani italiano per un futuro più roseo, ma c'era già l'anno scorso e quello prima (nel 2022 era nella lista del Guardian). Qualcosa si è inceppato nella crescita del classe 2005, ammesso che questa debba per forza essere lineare. Il torinese, con origini etiopi da parte di padre (arrivato in Italia da bambino e adottato da una famiglia milanese) e italiane da parte di madre, è arrivato nel 2015 e ha percorso tutte le categorie in granata fino alla Primavera, non riuscendo però nell'ultimo salto, quello coi grandi. Ora è in prestito alla Pro Vercelli, dove non è ancora riuscito a ritagliarsi uno spazio da protagonista. Pur giocando da mediano o mezzala. si distingue per la qualità tecnica, la visione di gioco, la capacità di pressare e di inserirsi in area. Come detto, a 21 anni è un profilo ancora in fase di definizione, ma con un bagaglio tecnico e una personalità che lo rendono interessante per il futuro del centrocampo granata (e azzurro).

La scheda di Ciammaglichella

Ruolo: centrocampista polivalente
Anno di nascita: 2005
Presenze nelle nazionali: 2 e 1 gol in U15, 9 e 2 gol in U17, 5 e 1 gol in U18, 14 in U19, 6 e 2 gol in U20, 1 presenza in U21
Valore su Transfermarkt: 500mila euro

99° - ALESSANDRO CIARDI (Parma Primavera)

Tra i giocatori più estrosi del campionato Primavera 26/27 c'è Alessandro Ciardi, un numero 10 moderno capace di giocare anche da ala destra rientrante o da centrocampista offensivo, già vicecampione d'Italia della categoria con il Parma. Si distingue per visione di gioco, qualità tecnica, capacità di imbucare passaggi verticali e di tirare da fuori area. Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, nel gennaio 2023 ha scelto di trasferirsi in Austria al Red Bull Salisburgo, entrando nel sistema formativo del gruppo Red Bull. All’inizio del 2025 è tornato in Italia, con il Parma, ma gli infortuni lo hanno frenato spesso: non ha partecipato alla fase finale dell'anno scorso e all'inizio di stagione di quella attuale. A livello internazionale ha rappresentato l’Italia nelle giovanili, distinguendosi soprattutto con l’Under 19 e in precedenza con le selezioni inferiori. È considerato uno dei trequartisti più interessanti della classe 2007, ma anche dall'azzurro manca da un po'. A 19 anni ha ancora bisogno di continuità, perché non è mai troppo tardi... anzi Ciardi

La scheda di Ciardi

Ruolo: trequartista
Anno di nascita: 2007
Presenze nelle nazionali: 2 in U15, 7 e 2 gol in U16, 5 e 2 gol in U17, 2 in U18, 8 e 2 gol in U19
Valore su Transfermarkt: 100mila euro

98° - MARCELLO FUGAZZOLA (Atalanta Primavera)

Tra i talenti 2009 che si stanno mettendo in luce, ampiamente sottoetà, c'è anche Marcello Fugazzola, fantasista e centrocampista offensivo dotato di ottima tecnica di base, visione di gioco, capacità di inserimento e spiccata abilità nei calci piazzati e nei tiri dal dischetto. In forza al settore giovanile dell'Atalanta, faceva parte della spedizione azzurra nel trionfo dell'Italia agli Europei Under 17 di qualche mese fa. Formato nel prestigioso settore giovanile nerazzurro, ha scalato costantemente le categorie giovanili, ora è in Primavera, indossando spesso la fascia di capitano per carisma e senso della posizione. Gli 8 gol in 16 presenze con l'Under 16 azzurra parlano chiaro anche circa il suo rapporto col gol, anche se raramente ha vestito i panni del finalizzatore delle squadre in cui ha giocato.

La scheda di Fugazzola

Ruolo: trequartista
Anno di nascita: 2009
Presenze nelle nazionali: 9 e 3 gol con l'U15, 16 e 8 gol con l'U16, 15 e 4 gol con l'U17, 1 con l'U18
Valore su Transfermarkt: non noto

97° - ALESSANDRO VOGT (Heidenheim, in prestito dall'Hoffenheim)

Non è che l'Italia ha voglia di 'fregare' un altro Alessandro alla Svizzera, dopo Romano? Volendo l'occasione ci sarebbe e riporta a un attaccante che sta provando a farsi le ossa in Germania, nella seconda divisione, e che come nazionale sta scegliendo fino a qui la patria di Guglielmo Tell. Vantando origini italiane, però, potrebbe esserci il margine per un inserimento azzurro. Anche se al momento il profilo del 2005 Vogt sembra essere distante dalle necessità e dalle idee regolatrici in quel di Coverciano. L'occasione rese l'uomo ladro, però, oppure - più politically correct - certe volte merita anche fare di necessità virtù: con questa idea, potrebbero esserci speranze azzurre persino per questo attaccante fisico ma mobile, con un discreto senso del gol. Se migliorasse i suoi numeri e si facesse vedere in Germania (considerando poi che il cartellino è di proprietà dell'Hoffenheim, club di Bundes) chissà che non possa scattare qualche pensiero: d'altronde gioca nello stesso campionato di Ali Zoma, di due anni più 'anziano' rispetto a lui e già portato e schierato da Mancini in questa sosta.

La scheda di Vogt

Ruolo: attaccante
Anno di nascita: 2005
Presenze nelle nazionali: 8 e 3 gol con l'U21 (Svizzera)
Valore Transfermarkt: 6 milioni di euro

96° - KEVIN ZEROLI (Sudtirol, in prestito dal Milan)

Un'eterna promessa, chiamata a mandare un segnale di risveglio. Il centrocampista è considerato da sempre un crack, uno di quelli destinati a una carriera da top player e il Milan lo sa bene, tant'è che continua a detenere il controllo sul suo cartellino. Le giovanili in rossonero, l'esordio in Serie A e le chance con il Monza non hanno convinto abbastanza un club per puntarci con forza. In 2 anni di Serie B non è stato mai un protagonista, ha giocato con il contagocce e non ha invogliato il Diavolo a trattenerlo. Le doti le ha, dipenderà molto dalla sua fame. Fisicamente pesante, ha un passo competitivo e ripulisce le giocate nel traffico con qualità. Sa inserirsi senza palla e interpretare più moduli grazie alla sua duttilità, garantisce pure gol e presenza in entrambe le fasi.

La scheda di Zeroli

Ruolo: centrocampista centrale
Anno di nascita: 2005
Presenze nelle nazionali: 12 e 4 gol con l'U19, 6 e 1 gol con l'U20 e 2 con l'U21
Valore Transfermarkt: 3,3 milioni di euro

Fonte: Alessio Del Lungo e Simone Lorini hanno co-realizzato lo speciale

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