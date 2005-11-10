Top 100 giovani italiani: il primo figlio d’arte, Colombo ma non quello. Posizioni 95-91

Altre 5 posizioni nella speciale classifica proposta oggi da TMW sui migliori calciatori italiani nati dopo il 1° gennaio 2005, ecco quelle dalla 95 alla 91.

95° ROBINHO JUNIOR (Genoa, in prestito dal Santos)

È un classe 2008, ma non ha bisogno di presentazioni perché tutti lo conoscono come il figlio di Robinho. Proprio per questo motivo non poteva non muovere i primi passi nel Santos, anche se mantiene un legame speciale con l'Italia dettato dalla sua storia, visto che la madre è originaria proprio del nostro Paese. Il Grifone ha deciso di acquistarlo in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni di euro, inserendo un bonus di 2 milioni da riconoscere ai brasiliani nel caso in cui il fantasista dovesse accettare la convocazione con una delle nazionali azzurre, snobbando così la Seleçao. De Rossi lo ha portato in Romania per l'amichevole contro il Rapid Bucarest non a caso. La sua intenzione è osservarlo da vicino per capire quanto riesca anche con i grandi a essere determinante nell'uno contro uno grazie alla sua velocità. Ama partire dalla fascia destra per andare al tiro o al cross, fa della velocità la sua forza, così come l'abilità di saper calciare indifferentemente con il destro e il sinistro.

La scheda di Robinho Junior

Ruolo: esterno offensivo

Anno di nascita: 2007

Presenze nelle nazionali: nessuna

Valore Transfermarkt: 5 milioni di euro

94° FEDERICO NARDIN (Pescara, in prestito dalla Roma)

Federico Nardin è un promettente difensore centrale cresciuto nel vivaio della Roma, considerato tra i prospetti difensivi più interessanti del panorama italiano: per il salto di qualità definitivo il club giallorosso ha scelto il Pescara e la Serie C. Nella cantera giallorossa è stato storico capitano e punto di riferimento del gruppo classe 2007, nonché tra i primissimi giocatori della sua leva ad esordire nel campionato Primavera. Capitlo azzurro: con la Nazionale Italiana Under 17 si è laureato Campione d'Europa nel 2024, imponendosi come uno dei pilastri difensivi del torneo. Dotato di un'eccellente struttura fisica, nelle categorie Under 15 veniva schierato anche da centrocampista; ciò gli ha permesso di sviluppare spiccate qualità di impostazione, visione di gioco e grande pulizia nel palleggio dal basso. "Il Comandante" fa della personalità, delle letture preventive e dell'abilità nei duelli aerei (sia in marcatura che sui calci piazzati a favore) i suoi principali punti di forza.

La scheda di Nardin

Ruolo: difensore centrale

Anno di nascita: 2007

Presenze nelle nazionali: 8 con l'U17, 1 con l'U18, 18 con l'U19

Valore su Transfermarkt: 400mila euro

93° - LEONARDO COLOMBO (Monza)

C'è chi gira mille squadre per trovare l'ambiente a lui più congeniale e chi invece non ha bisogno di emigrare altrove perché il suo habitat dove man mano milita. È il caso del centrocampista classe 2005, al Monza da sempre e ormai perfettamente integrato in Brianza. Pepita d'oro del settore giovanile rossoblù, viene coccolato e lanciato in Serie B nell'anno che culminerà con la promozione in A. Lui non si fa problemi e offre la consueta professionalità, abbinata a quel pizzico di spensieratezza che appartiene a tutti i ragazzi, convincendo i brianzoli a tenerlo e a dargli una chance nel massimo campionato, dove ha già esordito. La sua crescita è stata vertiginosa e impressionante. Mediano molto preciso e ordinato, offre corsa e intelligenza calcistica, oltre a tanta generosità. La sua predisposizione al sacrificio gli ha permesso di giocare spesso nonostante la concorrenza, in un centrocampo a due si esprime al meglio.

La scheda di Colombo

Ruolo: centrocampista centrale

Anno di nascita: 2005

Presenze nelle nazionali: 2 con l'U20

Valore Transfermarkt: 4 milioni di euro

92° JAVISON IDELE (Atalanta U23)

Dire che lui sia il nuovo Ahanor è forse prematuro, ma il fatto che giochi nell'Atalanta e che possa scegliere tra la nazionalità italiana e quella nigeriana un po' lo ricorda. Prima ancora che diventasse maggiorenne aveva già debuttato tra i professionisti e piano, piano ha cominciato a essere schierato con regolarità in Serie C. La verità la conosceremo solo in futuro, ma, se non getta alle ortiche quanto fatto, è uno dei prossimi che la Dea lancerà in Serie A. Esterno destro moderno, ha una fisicità e una progressione dirompenti, che impattano notevolmente sul suo stile di gioco. Aggressivo sul portatore di palla, è perfetto in un 3-5-2, ma se la cava anche da terzino bloccato e da braccetto di una difesa a tre. La duttilità è una delle sue migliori qualità.

La scheda di Idele

Ruolo: esterno destro

Anno di nascita: 2007

Presenze nelle nazionali: 2 con l'U18, 10 e 1 gol con l'U19 e 6 con l'U20

Valore Transfermarkt: 800mila euro

91° LORENZO RICCIO (Dordrecht)

Sono tanti i talenti italiani che hanno bisogno di un'esperienza all'estero per dimostrare quanto possano far comodo al nostro campionato. È il caso del centrocampista classe 2006, che dopo una vita all'Atalanta, con cui ha giocato pure in Serie C, in estate ha accettato la corte del Dordrecht, ripartendo così dall'Olanda. Un altro modo di intendere la vita e anche lo sport, che però non ha faticato ad apprendere. In 6 partite, lui che non è mai stato un goleador, è già andato a segno, dimostrando di aver preso molto sul serio l'avventura in cui si è cimentato. Sarà presto pronto per molto di più. Non è un play tradizionale, ma abbina quantità e qualità. Ha una tecnica di base buona, è spesso deciso negli interventi che fa ed è capace di dirigere le manovre della squadra dettando i tempi. Grazie ai suoi inserimenti, è adattabile pure come mezzala.

La scheda di Riccio

Ruolo: centrocampista centrale

Anno di nascita: 2006

Presenze nelle nazionali: 8 e 1 gol con l'U16, 12 con l'U17, 6 con l'U18, 9 e 2 gol con l'U19 e 6 e 1 gol con l'U20

Valore Transfermarkt: 800mila euro