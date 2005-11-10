Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
Focus TMW

Top 100 giovani italiani: il primo figlio d’arte, Colombo ma non quello. Posizioni 95-91

Focus TMW
Dimitri Conti
autore
Dimitri Conti
Oggi alle 08:45Serie A
05.10.2026 08:45Serie A
Fonti preferite
Da Robinho Junior (95°) a Riccio (91°) che gioca in B olandese: altre cinque posizioni per i migliori U21 (2005-2010) secondo TMW.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Altre 5 posizioni nella speciale classifica proposta oggi da TMW sui migliori calciatori italiani nati dopo il 1° gennaio 2005, ecco quelle dalla 95 alla 91.

95° ROBINHO JUNIOR (Genoa, in prestito dal Santos)

È un classe 2008, ma non ha bisogno di presentazioni perché tutti lo conoscono come il figlio di Robinho. Proprio per questo motivo non poteva non muovere i primi passi nel Santos, anche se mantiene un legame speciale con l'Italia dettato dalla sua storia, visto che la madre è originaria proprio del nostro Paese. Il Grifone ha deciso di acquistarlo in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni di euro, inserendo un bonus di 2 milioni da riconoscere ai brasiliani nel caso in cui il fantasista dovesse accettare la convocazione con una delle nazionali azzurre, snobbando così la Seleçao. De Rossi lo ha portato in Romania per l'amichevole contro il Rapid Bucarest non a caso. La sua intenzione è osservarlo da vicino per capire quanto riesca anche con i grandi a essere determinante nell'uno contro uno grazie alla sua velocità. Ama partire dalla fascia destra per andare al tiro o al cross, fa della velocità la sua forza, così come l'abilità di saper calciare indifferentemente con il destro e il sinistro.

La scheda di Robinho Junior

Ruolo: esterno offensivo
Anno di nascita: 2007
Presenze nelle nazionali: nessuna
Valore Transfermarkt: 5 milioni di euro

94° FEDERICO NARDIN (Pescara, in prestito dalla Roma)

Federico Nardin è un promettente difensore centrale cresciuto nel vivaio della Roma, considerato tra i prospetti difensivi più interessanti del panorama italiano: per il salto di qualità definitivo il club giallorosso ha scelto il Pescara e la Serie C. Nella cantera giallorossa è stato storico capitano e punto di riferimento del gruppo classe 2007, nonché tra i primissimi giocatori della sua leva ad esordire nel campionato Primavera. Capitlo azzurro: con la Nazionale Italiana Under 17 si è laureato Campione d'Europa nel 2024, imponendosi come uno dei pilastri difensivi del torneo. Dotato di un'eccellente struttura fisica, nelle categorie Under 15 veniva schierato anche da centrocampista; ciò gli ha permesso di sviluppare spiccate qualità di impostazione, visione di gioco e grande pulizia nel palleggio dal basso. "Il Comandante" fa della personalità, delle letture preventive e dell'abilità nei duelli aerei (sia in marcatura che sui calci piazzati a favore) i suoi principali punti di forza.

La scheda di Nardin

Ruolo: difensore centrale
Anno di nascita: 2007
Presenze nelle nazionali: 8 con l'U17, 1 con l'U18, 18 con l'U19
Valore su Transfermarkt: 400mila euro

93° - LEONARDO COLOMBO (Monza)

C'è chi gira mille squadre per trovare l'ambiente a lui più congeniale e chi invece non ha bisogno di emigrare altrove perché il suo habitat dove man mano milita. È il caso del centrocampista classe 2005, al Monza da sempre e ormai perfettamente integrato in Brianza. Pepita d'oro del settore giovanile rossoblù, viene coccolato e lanciato in Serie B nell'anno che culminerà con la promozione in A. Lui non si fa problemi e offre la consueta professionalità, abbinata a quel pizzico di spensieratezza che appartiene a tutti i ragazzi, convincendo i brianzoli a tenerlo e a dargli una chance nel massimo campionato, dove ha già esordito. La sua crescita è stata vertiginosa e impressionante. Mediano molto preciso e ordinato, offre corsa e intelligenza calcistica, oltre a tanta generosità. La sua predisposizione al sacrificio gli ha permesso di giocare spesso nonostante la concorrenza, in un centrocampo a due si esprime al meglio.

La scheda di Colombo

Ruolo: centrocampista centrale
Anno di nascita: 2005
Presenze nelle nazionali: 2 con l'U20
Valore Transfermarkt: 4 milioni di euro

92° JAVISON IDELE (Atalanta U23)

Dire che lui sia il nuovo Ahanor è forse prematuro, ma il fatto che giochi nell'Atalanta e che possa scegliere tra la nazionalità italiana e quella nigeriana un po' lo ricorda. Prima ancora che diventasse maggiorenne aveva già debuttato tra i professionisti e piano, piano ha cominciato a essere schierato con regolarità in Serie C. La verità la conosceremo solo in futuro, ma, se non getta alle ortiche quanto fatto, è uno dei prossimi che la Dea lancerà in Serie A. Esterno destro moderno, ha una fisicità e una progressione dirompenti, che impattano notevolmente sul suo stile di gioco. Aggressivo sul portatore di palla, è perfetto in un 3-5-2, ma se la cava anche da terzino bloccato e da braccetto di una difesa a tre. La duttilità è una delle sue migliori qualità.

La scheda di Idele

Ruolo: esterno destro
Anno di nascita: 2007
Presenze nelle nazionali: 2 con l'U18, 10 e 1 gol con l'U19 e 6 con l'U20
Valore Transfermarkt: 800mila euro

91° LORENZO RICCIO (Dordrecht)

Sono tanti i talenti italiani che hanno bisogno di un'esperienza all'estero per dimostrare quanto possano far comodo al nostro campionato. È il caso del centrocampista classe 2006, che dopo una vita all'Atalanta, con cui ha giocato pure in Serie C, in estate ha accettato la corte del Dordrecht, ripartendo così dall'Olanda. Un altro modo di intendere la vita e anche lo sport, che però non ha faticato ad apprendere. In 6 partite, lui che non è mai stato un goleador, è già andato a segno, dimostrando di aver preso molto sul serio l'avventura in cui si è cimentato. Sarà presto pronto per molto di più. Non è un play tradizionale, ma abbina quantità e qualità. Ha una tecnica di base buona, è spesso deciso negli interventi che fa ed è capace di dirigere le manovre della squadra dettando i tempi. Grazie ai suoi inserimenti, è adattabile pure come mezzala.

La scheda di Riccio

Ruolo: centrocampista centrale
Anno di nascita: 2006
Presenze nelle nazionali: 8 e 1 gol con l'U16, 12 con l'U17, 6 con l'U18, 9 e 2 gol con l'U19 e 6 e 1 gol con l'U20
Valore Transfermarkt: 800mila euro

Fonte: Alessio Del Lungo e Simone Lorini hanno co-realizzato lo speciale

Articoli correlati

Immagine news 1
Top 100 giovani italiani: Leoni vuole tornare a ruggire dopo l'infortunio. Parte dal 4° posto
Immagine news 2
Top 100 giovani italiani: il nuovo maschio Alpha di Casa Milan. Al 5° posto c'è Cisse
Immagine news 3
Top 100 giovani italiani: Ahanor ha detto no alla Nigeria per gli Azzurri. È 6° in classifica
Immagine news 4
Top 100 giovani italiani: il predestinato Camarda vuole diventare grande. È al 7° posto

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
17:07 Serie A
Milan, per Estupinan confermato il risentimento di basso grado al legamento collaterale. Le ultime
Immagine news 2
17:00 Serie A
Inter, la priorità è Carlos Augusto: si lavora al rinnovo di contratto
Immagine news 3
16:52 Serie AEsclusiva TMW
Esclusiva TMWL'ideatore del Golden Boy: "Credo vinca Cubarsi. Pio Esposito non può più farlo"
Immagine news 4
16:46 Serie ATMW
TMWGolden Boy, svelati i 25 candidati finali a Venezia: da Alajbegovic a Cubarsì
Immagine news 5
16:45 Serie AFocus TMW
Focus TMWTop 100 giovani italiani: Samuele Inacio è la grande speranza per l'attacco: 3° in classifica
Immagine news 6
16:38 Serie A
Conte: "Al Chelsea mi chiesero 10 volte se ero sicuro di Kante... Non era né alto né bello"
Immagine news 7
16:30 Serie A
Tegola Gueye per l'Udinese: Runjaic dovrà farne a meno per 3 mesi, si è operato. La nota
Immagine news 8
16:22 Serie AEsclusiva TMW
Esclusiva TMWMontero: "Yildiz sarà tra i migliori al mondo. Io di nuovo alla Juve? No, cerco altro"
Immagine editoriale di Enzo Bucchioni
Juve, 250 milioni per la Champions. Nel mirino Inacio, Palmisani, Romano e Udogie. Yildiz no al Real. Milan e Roma: duello per Endrick. Inter, ecco Spence. Napoli, ansia McTominay. Allegri, visto De Bruyne? Fiorentina, le mani su Tiago Gabriel
Primo piano
Immagine top news n.0 Golden Boy, svelati i 25 candidati finali a Venezia: da Alajbegovic a Cubarsì
Immagine top news n.1 Top 100 giovani italiani: Samuele Inacio è la grande speranza per l'attacco: 3° in classifica
Immagine top news n.2 Alessandro Antonello: "Ecco cosa mi ha lasciato l'Inter. L'Italia prenda spunto dalla Francia"
Immagine top news n.3 Gasperini: "Cristante in dubbio per Como e Real. Koné via? Non c'erano i tempi e sono felice così"
Immagine top news n.4 Antonio Conte a 360°. Dal Chelsea al Napoli fino al futuro: "Ecco in quale club vorrei andare"
Immagine top news n.5 L'ultimo tango di Messi sarà contro il Benin, parla il ct: "Che onore, l'ho già battuto una volta"
Immagine top news n.6 Italia-Turchia, probabili formazioni: Mancini cambia, chance per Doumbia e Vergara
Immagine top news n.7 Chi sono i nostri migliori giovani? Chi giocherà nell'Italia del futuro? TMW vi dà 100 nomi
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Il futuro dell'Italia: dal possibile esordio di Inacio ai nuovi allenatori che brillano in Serie C
APP TMW
Immagine news podcast n.1 A volte ritornano: Kim Min-jae può sbarcare in Italia nel mercato di gennaio
Immagine news podcast n.2 Koopmeiners può diventare una grande occasione. E tornare a essere un top
Immagine news podcast n.3 È sempre calciomercato: tante occasioni e opportunità ancora tra gli svincolati
Immagine news podcast n.4 Inter su Anguissa: i parametri zero di Marotta e le scelte dolorose di Chivu
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Penta: "Se Spalletti non centra la Champions, sarà dura andare avanti"
Immagine news Altre Notizie n.2 Italia, Massimo Orlando: "Bravo Mancini a ricreare una squadra vogliosa"
Immagine news Altre Notizie n.3 Italia, Mattei: "Se l'è giocata con la Francia, peccato che non lo abbia fatto..."
Serie A
Immagine box news Serie A Sassuolo, Aquilani: "A Esposito ho messo subito in testa l'Italia. Milan? Sarà difficile"
Immagine box news Serie A Milan, per Estupinan confermato il risentimento di basso grado al legamento collaterale. Le ultime
Immagine box news Serie A Inter, la priorità è Carlos Augusto: si lavora al rinnovo di contratto
Immagine box news Serie A L'ideatore del Golden Boy: "Credo vinca Cubarsi. Pio Esposito non può più farlo"
Immagine box news Serie A Golden Boy, svelati i 25 candidati finali a Venezia: da Alajbegovic a Cubarsì
Immagine box news Serie A Top 100 giovani italiani: Samuele Inacio è la grande speranza per l'attacco: 3° in classifica
Serie B
Immagine box news Serie B Padova, Peghin: "Pausa utile per il rodaggio. Il Papu? Speravamo di sistemarlo in estate"
Immagine box news Serie B Hellas Verona, Lella: "Mentalità vincente e affiatamento di gruppo sono armi vincenti in B"
Immagine box news Serie B Avellino, Ambrosone: "Le parole di D'Agostino dispiacciono, inviata risposta il 1° ottobre"
Immagine box news Serie B Avellino, problema al flessore per Di Maggio: si attende l'esito degli esami clinici
Immagine box news Serie B Vindahl: "Alla Sampdoria mi immagino un futuro. Ma non dipende solo da me"
Immagine box news Serie B Palermo, Hernani e Perin 'vedono' l'Empoli. Puntano alla convocazione per sabato
Serie C
Immagine box news Serie C Barletta, spuntano i primi nomi per il ruolo di Ds. Ma non manca la pista della soluzione interna
Immagine box news Serie C Anche il comune si inserisce nell'asta per l'acquisizione del logo storico del Catania
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: salta anche a Caserta. Esonerato Espinal
Immagine box news Serie C Rizzetta chiarisce: "Non ci sono offerte per il Campobasso, men che meno trattative per cederlo"
Immagine box news Serie C Adesso arriva anche il comunicato del club: Espinal non è più il tecnico della Casertana
Immagine box news Serie C Casertana, che caos! Espinal praticamente esonerato, Semplici l'ultimo nome al vaglio per il post
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Italia-Turchia
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Turchia, gli Azzurri vogliono chiudere in bellezza
Immagine box news Pronostici Pronostico Portogallo-Norvegia, i lusitani vogliono mettere il sigillo
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin sull'esclusione di Linari: "Poco minutaggio, ma le porte sono sempre aperte"
Immagine box news Calcio femminile Soncin e il Mondiale dell'U20 femminile: "Mi e ci ha riempito d'orgoglio il loro cammino"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Con la Bielorussia abbiamo una grande opportunità. Vogliamo la finale"
Immagine box news Calcio femminile La Bielorussia sfida l'Italia per il Mondiale 2027: le convocate del ct Grigorov
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, risultati della 2ª giornata: in tre sono a punteggio pieno. La classifica
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, risultati della 2ª giornata: Inter corsara a Como, agganciata la vetta
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Cagliari, Chicago, Pescara, il viaggio picaresco di Raffaello Ciocca
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Il Pallone d’Oro chi lo merita? Messi si porterà a casa il nono?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
5 ottobre 2014, veleni su Juventus-Roma: vincono 3-2 i bianconeri tra le polemiche
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, i migliori portieri dopo 5 giornate
Sportissimo
Newsticker
05:45 Stasera Italia-Turchia. Da vecchi brocchi a giovani talenti. Quale è la vera Nazionale?
03/10 Caso Malagò, verso la giunta del Coni: per gli avvocati «il tesseramento è indispensabile»
02/10 Caso Malagò e possibile commissariamento Figc, il Coni convoca la giunta: cosa può succedere
30/09 Euro 2032, la corsa degli stadi entra nel vivo: investimenti per 5 miliardi
29/09 Bellinazzo, Chiuso e Cox/Manno vincono il Concorso letterario Coni