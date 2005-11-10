Top 100 giovani italiani: Lontani è davvero vicino al grande salto. È al 10° posto

Il tecnico del Parma Carlos Cuesta, fresco di addio, non ha avuto un singolo dubbio nel lanciare titolare il 18enne Simone Lontani, attaccante polivalente dei ducali che dopo una vita al Milan ha lasciato da svincolato i rossoneri in estate. Sembrava scontato vederlo come punta di diamante nella fortissima Primavera di Corrent, invece la Prima Squadra è stata sin da subito la sua dimensione, con un pre-campionato da protagonista e un inizio nei pro da urlo: doppietta in Coppa Italia contro il Catania, poi sempre titolare anche in Serie A tranne nella sfida casalinga contro il Monza. Proprio quella in cui arriva il primo gol in massima divisione e il primo punto per il Parma.

Una seconda punta con un ottimo rapporto col gol

Tecnicamente è una seconda punta che ama agire alle spalle del centravanti, potendosi adattare anche da unico attaccante o da esterno: dotato di un ottimo tiro ed eccellenti fondamentali, anche a livello atletico si è fatto trovare pronto alla prima avventura tra i professionisti. Di certo il rapporto con il gol è di prim'ordine, come dimostrano anche i suoi numeri attuali in una fase offensiva anemica come quella ducale.

La scheda di Lontani

Squadra: Parma

Ruolo: attaccante

Anno di nascita: 2008

Presenze nelle nazionali: 13 presenze e 5 gol con l'U15, 11 presenze 2 gol con l'U16, 12 presenze e 1 gol con l'U17, 4 presenze e 1 gol con l'Under 19

Posizione nella Top 100: 10

Valore su Transfermarkt: 6 milioni di euro