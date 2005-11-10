Top 100 giovani italiani: Palma e quel maledetto doppio passaporto. È 9° in classifica

Doveva e può ancora essere l'anno dell'esplosione definitiva di Matteo Palma, uno su cui a Udine e non solo sono pronti a scommettere a occhi chiusi. E invece un brutto infortunio gli ha impedito di essere in campo nelle prime giornate di campionato, ma il rientro sembra ormai essere dietro l'angolo. Il difensore centrale classe 2008 nato a Berlino il 13 marzo è stato uno dei giovani 'italiani' più ricercati dell'ultimo mercato, ma l'Udinese non ha voluto neanche ascoltare le offerte, consapevole di avere una pepita rara tra le mani.

Quel maledetto doppio passaporto

Alto quasi due metri, destro naturale, possiede la doppia cittadinanza tedesca e italiana e purtroppo tende per la prima in ottica Nazionale: il padre è italo-austriaco, la madre tedesco-camerunese. Nel 2022 ha seguito il padre in Italia e si è unito al settore giovanile dell’Udinese. In Friuli ha bruciato le tappe: a sedici anni ha esordito con i professionisti in Coppa Italia contro la Salernitana (settembre 2024) e a diciassette ha debuttato in Serie A nell’ultima giornata della stagione 2024/25 contro la Fiorentina. Fisicamente imponente, Palma unisce stazza e mobilità. È dominante nel gioco aereo e nei duelli corpo a corpo, ma sa anche costruire dal basso e leggere i tempi di gioco. Può disimpegnarsi sia in una difesa a tre che a quattro, sia centralmente che da braccetto.

La scheda di Palma

Squadra: Udinese

Ruolo: difensore centrale

Anno di nascita: 2008

Presenze nelle nazionali: 3 presenze in U15, poi U16, U17 tedesche

Posizione nella Top 100:

Valore su Transfermarkt: 8 milioni di euro