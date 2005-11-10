Top 100 giovani italiani: il predestinato Camarda vuole diventare grande. È al 7° posto

Francesco Camarda è un predestinato praticamente da quando gioca a calcio, ma in questo mondo si sa, le etichette non sempre aiutano i ragazzi a crescere. Il Milan lo ha coccolato, San Siro lo ha osannato quando a 15 anni ha esordito in Serie A, ma le aspettative lo hanno forse quasi scottato, tant'è che nel primo vero anno ha segnato un gol in campionato in 21 presenze. Il classe 2008 paga una gestione scellerata da parte della società rossonera, che lo ha sballottato recentemente tra prima squadra, Primavera e Serie C, finendo per impiegarlo troppo poco. L'arrivo di Amorim però gli ha ridato centralità e fiducia, con tanto di rinnovo e investitura da parte dell'allenatore e del proprietario Gerry Cardinale. Ora reclama minuti.

Potenzialmente letale, si sta perfezionando

Classica punta centrale di 190 centimetri, la sua capacità migliore è leggere dove può finire la palla. Finalizzatore di assoluto livello, sa attaccare la profondità in diversi modi, sfruttando anche la sua fisicità, che lo rende pure esplosivo. Il senso del gol lo ha innato, è sveglio e crede sempre nell'errore del difensore, sta migliorando nel legare il gioco e connettersi con i compagni. In fase di non possesso non ha problemi nell'attuare qualsiasi tipo di pressione.

La scheda di Camarda

Squadra: Milan

Ruolo: attaccante

Anno di nascita: 2008

Presenze nelle nazionali: 9 e 6 gol con l'U15, 7 e 3 gol con l'U16, 17 e 11 gol con l'U17, 10 e 6 gol con l'U19, 5 e 4 gol con l'U21 e 2 con la Nazionale maggiore

Posizione nella Top 100: 7

Valore Transfermarkt: 15 milioni di euro