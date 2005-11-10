Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
Focus TMW

Top 100 giovani italiani: tre ancora in Primavera e due ex Roma. Posizioni 75-71

Focus TMW
Dimitri Conti
autore
Dimitri Conti
Oggi alle 09:45Serie A
05.10.2026 09:45Serie A
Fonti preferite
Le posizioni dalla 75 alla 71 nella classifica dei migliori 100 giocatori d'Italia nati dopo il 1° gennaio 2005 secondo TMW.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Procediamo nel cuore della classifica, arriviamo adesso a tre quarti (in ogni senso) della Top 100 dei migliori giovani italiani secondo TMW. Ecco dunque le posizioni dalla 75 alla 71.

75° - ALESSANDRO DI NUNZIO (Roma Primavera)

Il gioiello della Primavera 2026/27 gioca nella Roma ed è Alessandro Di Nunzio: centrocampista romano classe 2007, mancino, è un prodotto puro del vivaio giallorosso e con le Nazionali giovanili ha scalato tutta la piramide fino ad arrivare all'Under 21, ancor prima dell'esordio con la Roma e questo è quantomeno particolare. È arrivato a Trigoria nel 2016 dopo i primi passi nella scuola calcio Olimpia e non si è più mosso. A centrocampo può fare sostanzialmente tutto: mediano, mezzala, trequartista: si distingue per l’intelligenza tattica, la visione di gioco e la qualità del piede sinistro. Il suo percorso giallorosso è costellato di successi: due scudetti Under 17 (il primo vinto da sotto età), il titolo europeo Under 17 con l’Italia e una presenza costante e da protagonista in Primavera. Adesso per lui sembra davvero il momento del salto coi grandi, magari sulla scia di Pisilli.

La scheda di Di Nunzio

Ruolo: centrocampista polivalente
Anno di nascita: 2007
Presenze nelle nazionali: 6 e 1 gol in U15, 20 e 3 gol in U16, 21 e 1 gol in U17, 8 e 1 gol in U18, 7 in U19, 2 in U20 e 1 in U21
Valore su Transfermarkt: 1 milione di euro

74° - LUDOVICO VARALI (Parma Primavera)

Di origini keniote ma nato a Verona e colonna delle nazionali giovanili azzurre, il classe 2009 Ludovico Varali gioca con la maglia del Parma dall'estate scorsa, quando i ducali hanno investito forte su di lui intuendo prima di altri le qualità di questo centrale granitico che non conosce il timore reverenziale. Atletismo, tempismo negli interventi, abilità nel gioco aereo e capacità di lettura sono i suoi punti di forza, che lo hanno portato a conquistarsi il posto in Primavera quattro anni sotto età e confermarlo nella stagione in corso, con mister Corrent lo ha impostato come pilastro centrale della retroguardia a tre. A 17 nni è già considerato uno dei difensori più promettenti della sua generazione e un pezzo importante del progetto giovanile del Parma e azzurro: con l'Under 17 è stato uno dei protagonisti del trionfo della scorsa estate nell'Europeo di categoria giocato in Estonia.

La scheda di Varali

Ruolo: difensore centrale
Anno di nascita: 2009
Presenze nelle nazionali: 2 in U16, 18 in U17 e 1 in U18
Valore su Transfermarkt: 2,5 milioni di euro

73° - LORENZO VENTURINO (Genoa)

Segnare una doppietta in Serie A a soli 18 anni non è cosa per tutti, ma il classe 2006 ci è riuscito indossando la maglia del Genoa. Dopo la trafila nel settore giovanile dei rossoblù, la naturale conseguenza sembrava poter essere la consacrazione in prima squadra, viste anche le premesse. Qualcosa però non è andato per il verso giusto e così a gennaio 2025 a puntarci è stata la Roma, che lo ha acquistato in prestito e gli ha permesso di giocare 10 partite, facendo esperienza al fianco di campioni affermati come Malen e Dybala. Ora è tornato all'ovile, ma la situazione dei liguri non è delle migliori. La domanda è dove diventerà protagonista, non se lo farà o meno. In possesso di una rapidità invidiabile, è un ibrido perché riesce a essere competitivo in entrambe le fasi con tempi di esecuzione tecnici di buona qualità. Dinamico e duttile, sa lavorare in coppia con un centravanti, ma anche immediatamente dietro a lui. Fa la differenza con il controllo orientato e i passaggi decisivi.

La scheda di Venturino

Ruolo: attaccante
Anno di nascita: 2006
Presenze nelle nazionali: 5 con l'U19 e 3 con l'U21
Valore Transfermarkt: 5 milioni di euro

72° - FRANCESCO OLIVIERI (Atalanta Primavera)

A soli 16 anni parlare di carriera è forse eccessivo, visto che quella vera e propria deve ancora iniziare. Questo giovane centrocampista però ha attirato l'attenzione perché in estate, dopo un'ottima stagione con gli Under 17 dell'Empoli, ha attirato l'attenzione dell'Atalanta, che lo ha pagato addirittura 2 milioni di euro, affidando a Giovanni Bosi, tecnico della Primavera, il suo talento. Mediano di piede destro con il vizio del gol, ha struttura fisica e capacità tecniche notevoli, che lo rendono un prospetto dal sicuro avvenire. Giocatore di personalità, ama verticalizzare verso le punte e cambiare gioco con lanci che ricordano, con le adeguate proporzioni, quelli di Calhanoglu. Come il turco, anche lui è un rigorista.

La scheda di Olivieri

Ruolo: centrocampista
Anno di nascita: 2010
Presenze nelle nazionali: 13 e 1 gol con l'U15, 10 e 1 gol con l'U16, 2 con l'U17 e 5 con l'U18
Valore Transfermarkt: non noto

71° - MATTIA MANNINI (Benevento, in prestito dalla Roma)

Mattia Mannini, alla prima esperienza coi pro quest'anno con la maglia del Benevento dopo tanta Roma, è uno dei giovani romanisti più stimati dal club giallorosso, la cui maglia veste dal 2020: dopo i primi passi nello Spezia, la Roma punta su di lui rendendolo un giocatore chiave sin dall'Under 17. Il 14 dicembre 2023 ha fatto il suo esordio in prima squadra in Europa League (nella vittoria per 3-0 contro lo Sheriff Tiraspol) sotto la guida di José Mourinho e nell'ottobre 2023 è stato inserito dal quotidiano britannico The Guardian nella prestigiosa lista "Next Generation" dei 60 migliori giovani talenti nati nel 2006 a livello mondiale. Vanta una presenza costante in tutte le Nazionali giovanili italiane, dall'Under 16 fino all'Under 21. Giocatore di piede destro dotato di grande intelligenza tattica, nasce come centrocampista (mezzala o mediano) ma sa disimpegnarsi con pari efficacia come terzino destro o esterno a tutta fascia.

La scheda di Mannini

Ruolo: centrocampista eclettico
Anno di nascita: 2006
Presenze nelle nazionali: 10 e 1 gol con l'U16, 16 e 6 gol con l'U17, 1 con l'U18, 18 e 5 gol con l'U19, 10 e 1 gol con l'U20 e 1 con l'U21
Valore su Transfermarkt: 1 milione di euro

Fonte: Alessio Del Lungo e Simone Lorini hanno co-realizzato lo speciale

Articoli correlati

Immagine news 1
Top 100 giovani italiani: Leoni vuole tornare a ruggire dopo l'infortunio. Parte dal 4° posto
Immagine news 2
Top 100 giovani italiani: il nuovo maschio Alpha di Casa Milan. Al 5° posto c'è Cisse
Immagine news 3
Top 100 giovani italiani: Ahanor ha detto no alla Nigeria per gli Azzurri. È 6° in classifica
Immagine news 4
Top 100 giovani italiani: il predestinato Camarda vuole diventare grande. È al 7° posto

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
17:07 Serie A
Milan, per Estupinan confermato il risentimento di basso grado al legamento collaterale. Le ultime
Immagine news 2
17:00 Serie A
Inter, la priorità è Carlos Augusto: si lavora al rinnovo di contratto
Immagine news 3
16:52 Serie AEsclusiva TMW
Esclusiva TMWL'ideatore del Golden Boy: "Credo vinca Cubarsi. Pio Esposito non può più farlo"
Immagine news 4
16:46 Serie ATMW
TMWGolden Boy, svelati i 25 candidati finali a Venezia: da Alajbegovic a Cubarsì
Immagine news 5
16:45 Serie AFocus TMW
Focus TMWTop 100 giovani italiani: Samuele Inacio è la grande speranza per l'attacco: 3° in classifica
Immagine news 6
16:38 Serie A
Conte: "Al Chelsea mi chiesero 10 volte se ero sicuro di Kante... Non era né alto né bello"
Immagine news 7
16:30 Serie A
Tegola Gueye per l'Udinese: Runjaic dovrà farne a meno per 3 mesi, si è operato. La nota
Immagine news 8
16:22 Serie AEsclusiva TMW
Esclusiva TMWMontero: "Yildiz sarà tra i migliori al mondo. Io di nuovo alla Juve? No, cerco altro"
Immagine editoriale di Enzo Bucchioni
Juve, 250 milioni per la Champions. Nel mirino Inacio, Palmisani, Romano e Udogie. Yildiz no al Real. Milan e Roma: duello per Endrick. Inter, ecco Spence. Napoli, ansia McTominay. Allegri, visto De Bruyne? Fiorentina, le mani su Tiago Gabriel
Primo piano
Immagine top news n.0 Golden Boy, svelati i 25 candidati finali a Venezia: da Alajbegovic a Cubarsì
Immagine top news n.1 Top 100 giovani italiani: Samuele Inacio è la grande speranza per l'attacco: 3° in classifica
Immagine top news n.2 Alessandro Antonello: "Ecco cosa mi ha lasciato l'Inter. L'Italia prenda spunto dalla Francia"
Immagine top news n.3 Gasperini: "Cristante in dubbio per Como e Real. Koné via? Non c'erano i tempi e sono felice così"
Immagine top news n.4 Antonio Conte a 360°. Dal Chelsea al Napoli fino al futuro: "Ecco in quale club vorrei andare"
Immagine top news n.5 L'ultimo tango di Messi sarà contro il Benin, parla il ct: "Che onore, l'ho già battuto una volta"
Immagine top news n.6 Italia-Turchia, probabili formazioni: Mancini cambia, chance per Doumbia e Vergara
Immagine top news n.7 Chi sono i nostri migliori giovani? Chi giocherà nell'Italia del futuro? TMW vi dà 100 nomi
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Il futuro dell'Italia: dal possibile esordio di Inacio ai nuovi allenatori che brillano in Serie C
APP TMW
Immagine news podcast n.1 A volte ritornano: Kim Min-jae può sbarcare in Italia nel mercato di gennaio
Immagine news podcast n.2 Koopmeiners può diventare una grande occasione. E tornare a essere un top
Immagine news podcast n.3 È sempre calciomercato: tante occasioni e opportunità ancora tra gli svincolati
Immagine news podcast n.4 Inter su Anguissa: i parametri zero di Marotta e le scelte dolorose di Chivu
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Penta: "Se Spalletti non centra la Champions, sarà dura andare avanti"
Immagine news Altre Notizie n.2 Italia, Massimo Orlando: "Bravo Mancini a ricreare una squadra vogliosa"
Immagine news Altre Notizie n.3 Italia, Mattei: "Se l'è giocata con la Francia, peccato che non lo abbia fatto..."
Serie A
Immagine box news Serie A Sassuolo, Aquilani: "A Esposito ho messo subito in testa l'Italia. Milan? Sarà difficile"
Immagine box news Serie A Milan, per Estupinan confermato il risentimento di basso grado al legamento collaterale. Le ultime
Immagine box news Serie A Inter, la priorità è Carlos Augusto: si lavora al rinnovo di contratto
Immagine box news Serie A L'ideatore del Golden Boy: "Credo vinca Cubarsi. Pio Esposito non può più farlo"
Immagine box news Serie A Golden Boy, svelati i 25 candidati finali a Venezia: da Alajbegovic a Cubarsì
Immagine box news Serie A Top 100 giovani italiani: Samuele Inacio è la grande speranza per l'attacco: 3° in classifica
Serie B
Immagine box news Serie B Padova, Peghin: "Pausa utile per il rodaggio. Il Papu? Speravamo di sistemarlo in estate"
Immagine box news Serie B Hellas Verona, Lella: "Mentalità vincente e affiatamento di gruppo sono armi vincenti in B"
Immagine box news Serie B Avellino, Ambrosone: "Le parole di D'Agostino dispiacciono, inviata risposta il 1° ottobre"
Immagine box news Serie B Avellino, problema al flessore per Di Maggio: si attende l'esito degli esami clinici
Immagine box news Serie B Vindahl: "Alla Sampdoria mi immagino un futuro. Ma non dipende solo da me"
Immagine box news Serie B Palermo, Hernani e Perin 'vedono' l'Empoli. Puntano alla convocazione per sabato
Serie C
Immagine box news Serie C Barletta, spuntano i primi nomi per il ruolo di Ds. Ma non manca la pista della soluzione interna
Immagine box news Serie C Anche il comune si inserisce nell'asta per l'acquisizione del logo storico del Catania
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: salta anche a Caserta. Esonerato Espinal
Immagine box news Serie C Rizzetta chiarisce: "Non ci sono offerte per il Campobasso, men che meno trattative per cederlo"
Immagine box news Serie C Adesso arriva anche il comunicato del club: Espinal non è più il tecnico della Casertana
Immagine box news Serie C Casertana, che caos! Espinal praticamente esonerato, Semplici l'ultimo nome al vaglio per il post
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Italia-Turchia
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Turchia, gli Azzurri vogliono chiudere in bellezza
Immagine box news Pronostici Pronostico Portogallo-Norvegia, i lusitani vogliono mettere il sigillo
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin sull'esclusione di Linari: "Poco minutaggio, ma le porte sono sempre aperte"
Immagine box news Calcio femminile Soncin e il Mondiale dell'U20 femminile: "Mi e ci ha riempito d'orgoglio il loro cammino"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Con la Bielorussia abbiamo una grande opportunità. Vogliamo la finale"
Immagine box news Calcio femminile La Bielorussia sfida l'Italia per il Mondiale 2027: le convocate del ct Grigorov
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, risultati della 2ª giornata: in tre sono a punteggio pieno. La classifica
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, risultati della 2ª giornata: Inter corsara a Como, agganciata la vetta
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Cagliari, Chicago, Pescara, il viaggio picaresco di Raffaello Ciocca
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Il Pallone d’Oro chi lo merita? Messi si porterà a casa il nono?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
5 ottobre 2014, veleni su Juventus-Roma: vincono 3-2 i bianconeri tra le polemiche
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, i migliori portieri dopo 5 giornate
Sportissimo
Newsticker
05:45 Stasera Italia-Turchia. Da vecchi brocchi a giovani talenti. Quale è la vera Nazionale?
03/10 Caso Malagò, verso la giunta del Coni: per gli avvocati «il tesseramento è indispensabile»
02/10 Caso Malagò e possibile commissariamento Figc, il Coni convoca la giunta: cosa può succedere
30/09 Euro 2032, la corsa degli stadi entra nel vivo: investimenti per 5 miliardi
29/09 Bellinazzo, Chiuso e Cox/Manno vincono il Concorso letterario Coni