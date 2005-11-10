Top 100 giovani italiani: tre ancora in Primavera e due ex Roma. Posizioni 75-71

Procediamo nel cuore della classifica, arriviamo adesso a tre quarti (in ogni senso) della Top 100 dei migliori giovani italiani secondo TMW. Ecco dunque le posizioni dalla 75 alla 71.

75° - ALESSANDRO DI NUNZIO (Roma Primavera)

Il gioiello della Primavera 2026/27 gioca nella Roma ed è Alessandro Di Nunzio: centrocampista romano classe 2007, mancino, è un prodotto puro del vivaio giallorosso e con le Nazionali giovanili ha scalato tutta la piramide fino ad arrivare all'Under 21, ancor prima dell'esordio con la Roma e questo è quantomeno particolare. È arrivato a Trigoria nel 2016 dopo i primi passi nella scuola calcio Olimpia e non si è più mosso. A centrocampo può fare sostanzialmente tutto: mediano, mezzala, trequartista: si distingue per l’intelligenza tattica, la visione di gioco e la qualità del piede sinistro. Il suo percorso giallorosso è costellato di successi: due scudetti Under 17 (il primo vinto da sotto età), il titolo europeo Under 17 con l’Italia e una presenza costante e da protagonista in Primavera. Adesso per lui sembra davvero il momento del salto coi grandi, magari sulla scia di Pisilli.

La scheda di Di Nunzio

Ruolo: centrocampista polivalente

Anno di nascita: 2007

Presenze nelle nazionali: 6 e 1 gol in U15, 20 e 3 gol in U16, 21 e 1 gol in U17, 8 e 1 gol in U18, 7 in U19, 2 in U20 e 1 in U21

Valore su Transfermarkt: 1 milione di euro

74° - LUDOVICO VARALI (Parma Primavera)

Di origini keniote ma nato a Verona e colonna delle nazionali giovanili azzurre, il classe 2009 Ludovico Varali gioca con la maglia del Parma dall'estate scorsa, quando i ducali hanno investito forte su di lui intuendo prima di altri le qualità di questo centrale granitico che non conosce il timore reverenziale. Atletismo, tempismo negli interventi, abilità nel gioco aereo e capacità di lettura sono i suoi punti di forza, che lo hanno portato a conquistarsi il posto in Primavera quattro anni sotto età e confermarlo nella stagione in corso, con mister Corrent lo ha impostato come pilastro centrale della retroguardia a tre. A 17 nni è già considerato uno dei difensori più promettenti della sua generazione e un pezzo importante del progetto giovanile del Parma e azzurro: con l'Under 17 è stato uno dei protagonisti del trionfo della scorsa estate nell'Europeo di categoria giocato in Estonia.

La scheda di Varali

Ruolo: difensore centrale

Anno di nascita: 2009

Presenze nelle nazionali: 2 in U16, 18 in U17 e 1 in U18

Valore su Transfermarkt: 2,5 milioni di euro

73° - LORENZO VENTURINO (Genoa)

Segnare una doppietta in Serie A a soli 18 anni non è cosa per tutti, ma il classe 2006 ci è riuscito indossando la maglia del Genoa. Dopo la trafila nel settore giovanile dei rossoblù, la naturale conseguenza sembrava poter essere la consacrazione in prima squadra, viste anche le premesse. Qualcosa però non è andato per il verso giusto e così a gennaio 2025 a puntarci è stata la Roma, che lo ha acquistato in prestito e gli ha permesso di giocare 10 partite, facendo esperienza al fianco di campioni affermati come Malen e Dybala. Ora è tornato all'ovile, ma la situazione dei liguri non è delle migliori. La domanda è dove diventerà protagonista, non se lo farà o meno. In possesso di una rapidità invidiabile, è un ibrido perché riesce a essere competitivo in entrambe le fasi con tempi di esecuzione tecnici di buona qualità. Dinamico e duttile, sa lavorare in coppia con un centravanti, ma anche immediatamente dietro a lui. Fa la differenza con il controllo orientato e i passaggi decisivi.

La scheda di Venturino

Ruolo: attaccante

Anno di nascita: 2006

Presenze nelle nazionali: 5 con l'U19 e 3 con l'U21

Valore Transfermarkt: 5 milioni di euro

72° - FRANCESCO OLIVIERI (Atalanta Primavera)

A soli 16 anni parlare di carriera è forse eccessivo, visto che quella vera e propria deve ancora iniziare. Questo giovane centrocampista però ha attirato l'attenzione perché in estate, dopo un'ottima stagione con gli Under 17 dell'Empoli, ha attirato l'attenzione dell'Atalanta, che lo ha pagato addirittura 2 milioni di euro, affidando a Giovanni Bosi, tecnico della Primavera, il suo talento. Mediano di piede destro con il vizio del gol, ha struttura fisica e capacità tecniche notevoli, che lo rendono un prospetto dal sicuro avvenire. Giocatore di personalità, ama verticalizzare verso le punte e cambiare gioco con lanci che ricordano, con le adeguate proporzioni, quelli di Calhanoglu. Come il turco, anche lui è un rigorista.

La scheda di Olivieri

Ruolo: centrocampista

Anno di nascita: 2010

Presenze nelle nazionali: 13 e 1 gol con l'U15, 10 e 1 gol con l'U16, 2 con l'U17 e 5 con l'U18

Valore Transfermarkt: non noto

71° - MATTIA MANNINI (Benevento, in prestito dalla Roma)

Mattia Mannini, alla prima esperienza coi pro quest'anno con la maglia del Benevento dopo tanta Roma, è uno dei giovani romanisti più stimati dal club giallorosso, la cui maglia veste dal 2020: dopo i primi passi nello Spezia, la Roma punta su di lui rendendolo un giocatore chiave sin dall'Under 17. Il 14 dicembre 2023 ha fatto il suo esordio in prima squadra in Europa League (nella vittoria per 3-0 contro lo Sheriff Tiraspol) sotto la guida di José Mourinho e nell'ottobre 2023 è stato inserito dal quotidiano britannico The Guardian nella prestigiosa lista "Next Generation" dei 60 migliori giovani talenti nati nel 2006 a livello mondiale. Vanta una presenza costante in tutte le Nazionali giovanili italiane, dall'Under 16 fino all'Under 21. Giocatore di piede destro dotato di grande intelligenza tattica, nasce come centrocampista (mezzala o mediano) ma sa disimpegnarsi con pari efficacia come terzino destro o esterno a tutta fascia.

La scheda di Mannini

Ruolo: centrocampista eclettico

Anno di nascita: 2006

Presenze nelle nazionali: 10 e 1 gol con l'U16, 16 e 6 gol con l'U17, 1 con l'U18, 18 e 5 gol con l'U19, 10 e 1 gol con l'U20 e 1 con l'U21

Valore su Transfermarkt: 1 milione di euro