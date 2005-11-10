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Top 100 giovani italiani: puoi trovare Reale nel gruppo di Cardinali. Posizioni 85-81

Focus TMW
Dimitri Conti
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Dimitri Conti
Oggi alle 09:15Serie A
05.10.2026 09:15Serie A
Fonti preferite
Nella cinquina dall'85° all'81° posto dei migliori azzurri nati tra il 2005 e il 2010 ci sono anche due 'oriundi': Fellipe Jack (83°) e Mancuso (82°).
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La classifica di TMW sui migliori italiani nati dopo il 1° gennaio 2005 va avanti, ecco per voi dunque le cinque posizioni tra la 85 e la 81.

85° - FILIPPO REALE (Carrarese, in prestito dalla Roma)

La Roma continua a sfornare giovani di talento e Filippo Reale ne è l'ennesima prova: il classe 2006 è stabilmente inserito nel giro delle selezioni giovanili della Nazionale azzurre, mentre con la Roma, durante la sua carriera giovanile, si è laureato Campione d'Italia Under 17 e ha vinto la Supercoppa Primavera. Dopo aver collezionato oltre 40 presenze in Primavera 1 ed essere stato inserito nella Top 11 del campionato, ha svolto il ritiro estivo a Trigoria con la prima squadra affrontando in amichevole club internazionali come l'Aston Villa. Ha intrapreso il percorso tra i professionisti nel campionato cadetto attraverso i tesseramenti in prestito con Juve Stabia, Avellino e Carrarese, acquisendo dunque sempre più dimentichezza col calcio dei pro. Alto 1,88 m, è un difensore centrale di piede sinistro strutturato fisicamente, con un'ottima presenza nel gioco aereo e grande pulizia d'intervento negli uno contro uno.

La scheda di Reale

Ruolo: difensore centrale
Anno di nascita: 2006
Presenze nelle nazionali: 2 con l'U18, 5 con l'U19, 4 con l'U20
Valore su Transfermarkt: 1,2 milioni di euro

84° - TOMMASO VANNUCCHI (Arzignano, in prestito dalla Fiorentina)

Dal settore giovanile della Fiorentina negli ultimi anni è uscito più di un portiere interessante e al Viola Park sperano di poter comprendere anche Vannucchi in questo gruppo. D'altronde, ci sarà un motivo se quattro anni fa la Fiorentina ha rispedito al mittente una proposta del Paris Saint-Germain per lui. Estremo difensore di grande stazza fisica, ma non per questo privo dell'agilità necessaria, è alla seconda stagione da professionista, ancora in Serie C. Lo scorso anno non è andato secondo programmi, visto che si è diviso tra Pontedera e Cosenza: poco impiegato nella prima parte della stagione, ha concluso l'annata senza neanche una presenza in Calabria. Ora ci riprova, ma con l'Arzignano, con cui ha iniziato da titolare. Per un ragazzo neanche ventenne, che ha tutto il modo per recuperare il tempo perso.

La scheda di Vannucchi

Ruolo: portiere
Anno di nascita: 2007
Presenze nelle nazionali: 3 con l'U15, 9 con l'U16, 3 con l'U17, 5 con l'U18, 3 con l'U19, 1 con l'U20
Valore Transfermarkt: 500mila euro

83° - FELLIPE JACK (Cremonese, in prestito dal Como)

Il difensore classe 2006 nasce a San Paolo e muove i primi passi in Brasile, fin quando l'area scouting del Como non lo visiona e lo porta in Italia. Fabregas ne apprezza talmente tanto le qualità che non gli lascia neanche finire una stagione in Primavera e lo porta subito con sé, buttandolo in campo addirittura in 7 partite. Il livello però si alza notevolmente e così i lariani preferiscono mandarlo in prestito in Serie B, dove non trova grande continuità tra Spezia e Catanzaro, togliendosi comunque la soddisfazione di segnare ai playoff. Il resto è storia, con la Cremonese che finora non gli sta dando la fiducia che si aspettava. Nel frattempo anche Ancelotti prende nota dei suoi progressi, la Seleçao può teoricamente chiamarlo. Alto 187 centimetri, è dotato di una struttura fisica importante, che gli consente di avere forza nei duelli aerei. Si adatta perfettamente a una linea a quattro, ma può agire pure da braccetto in un reparto difensivo a tre. Bravo nell'impostare il gioco e nel cercare l'anticipo, è stato impiegato pure da terzino sinistro.

La scheda di Fellipe Jack

Ruolo: difensore
Anno di nascita: 2006
Presenze nelle nazionali: 2 con l'U17 (Brasile), 1 con l'U19 e 3 con l'U20
Valore Transfermarkt: 2,5 milioni di euro

82° - MATIAS MANCUSO (Inter U23)

Ha 19 anni e ha già fatto un po' tutti i ruoli: centrocampista, trequartista, esterno, attaccante. È nato a Milano, l'Inter ce l'ha nel sangue fin da piccolo e in Viale della Liberazione lo sanno, motivo per cui hanno un occhio di riguardo nei suoi confronti. Dopo un settore giovanile che ha raggiunto il suo apice con gli 11 gol tra Primavera e Youth League, quest'anno viene aggregato all'U23 in Serie C. In 5 partite ha già segnato 1 gol e Mancini farebbe bene a tenerlo d'occhio, visto che pure l'Uruguay lo segue e il rischio che possa essere convocato dai sudamericani è concreto. Ultimamente viene impiegato più vicino alle punte, ma questo perché ha numeri davvero importanti in fase difensiva. Prospetto davvero promettente, riesce a essere imprevedibile dato che usa sia il destro, suo piede preferito, sia il sinistro.

La scheda di Mancuso

Ruolo: centrocampista offensivo
Anno di nascita: 2007
Presenze nelle nazionali: 6 con l'U16, 4 con l'U17 e 2 con l'U20
Valore Transfermarkt: 500mila euro

81° ALESSANDRO CARDINALI (Spezia, in prestito dal Parma)

Grande protagonista della cavalcata quasi trionfale del Parma Primavera dell'anno scorso, Alessandro Cardinali ha dimostrato di essere subito a suo agio anche tra i professionisti, con un ottimo inizio di stagione con la maglia dello Spezia. A differenza della quasi totalità dei nostri membri della Top 100 l'esterno classe 2006 è fuori dal giro delle Nazionali azzurre, nonostante degli ottimi numeri a livello giovanile con il Parma e ora con i liguri. Tecnicamente è un esterno d'attacco molto tecnico e veloce, l'ideale per un tridente: ama partire largo a sinistra e fare la differenza con il dribbling o con il tiro dalla media distanza, rientrando sul suo destro affilato. Il Parma ci crede e lo ha blindato col primo contratto da pro e ora aspetta buone notizie dalla Liguria.

La scheda di Cardinali

Ruolo: attaccante esterno
Anno di nascita: 2006
Presenze nelle nazionali: nessuna
Valore su Transfermarkt: 500mila euro

Fonte: Alessio Del Lungo e Simone Lorini hanno co-realizzato lo speciale

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