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Focus TMW

Top 100 giovani italiani: Romano presente, Comotto e Croci futuro. Posizioni 15-11

Focus TMW
Dimitri Conti
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Dimitri Conti
Oggi alle 12:45Serie A
05.10.2026 12:45Serie A
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L'ultima cinquina prima della Top-10 vede compresi anche Longoni, che ha lasciato il Milan per il PSG, e Reggiani del Borussia Dortmund.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il viaggio di TuttoMercatoWeb.com nel mondo dei 100 migliori calciatori italiani nati dal 2005 al 2010 entra nella Top-15, con l'ultima cinquina di nomi prima delle prime 10 posizioni che saranno svelate una per una. Di seguito chi si è classificato dal 15° all'11° posto.

15° - ALESSANDRO LONGONI (Paris Saint-Germain)

Al Milan c'è già chi si sta mangiando le mani per essersi lasciati scappare questo giovane e promettente portiere, il più in alto tra gli estremi difensori nella nostra classifica. Quando però bussa alla tua porta un top club come il PSG, attualmente bi-campione d'Europa, resistere od opporsi è davvero complicato. E infatti il Diavolo si è dovuto arrendere a perderlo a zero. Già interessante a livello fisico nonostante la giovane età (supera ampiamente il metro e novanta) ad aver colpito particolarmente i transalpini e il loro allenatore Luis Enrique è la sua capacità nella gestione del pallone con i piedi: Longoni è un portiere che fa dell'impostazione dal basso uno dei suoi punti di forza. In una realtà come quella del PSG, che fa di questo fondamentale ampio uso, doti tutt'altro che da sottovalutare. Se poi ci si mette anche una certa reattività e istinto tra i pali, il quadro si fa ancor più intrigante. E l'idea - anche per via del club in cui gioca - di una strada 'alla Donnarumma' potrebbe non essere così peregrina, pur dovendo ancora Longoni percorrere tanti scalini.

La scheda di Longoni

Squadra: Paris Saint-Germain
Ruolo: portiere
Anno di nascita: 2008
Presenze nelle nazionali: 7 con l'U15, 4 con l'U16, 20 con l'U17, 6 con l'U18
Valore Transfermarkt: 300mila euro

14° - CHRISTIAN COMOTTO (Milan)

Gerry Cardinale ha definito Christian Comotto come "l'emblema di ciò che significa essere il Milan". Quando il proprietario di una delle società più titolate del mondo parla così di un calciatore che ancora non ha neanche una presenza in rossonero, qualcosa di speciale deve averlo per forza. Dopo una trafila nelle giovanili rossonere, compresa una stagione con la Primavera, l'anno scorso è stato prestato allo Spezia, con cui ha disputato 30 partite, è maturato ed è cresciuto, guadagnandosi la conferma in estate di Ruben Amorim. Il tecnico del Diavolo vuole puntarci, starà a lui dimostrare di essere già pronto.
Centrocampista elegante, è dotato di grande qualità tecnica, alla quale abbina corsa e generosità. Piede destro, offre pulizia nei passaggi e inserimenti costanti, che gli permettono di agire in più ruoli. È in un momento della carriera in cui il dinamismo e l'intelligenza lo rendono una mezzala ideale.

La scheda di Comotto

Ruolo: centrocampista centrale
Anno di nascita: 2008
Presenze nelle nazionali: 14 e 2 gol con l'U15, 11 e 2 gol con l'U16, 14 e 1 gol con l'U17, 1 con l'U18 e 7 e 1 gol con l'U19
Valore Transfermarkt: 10 milioni di euro

13° - FEDERICO CROCI (Fiorentina Primavera)

Nonostante abbia solo sedici anni, da poco compiuti, su questo fantasista classe 2010 si stanno riversando grandi speranze in prospettiva da parte del mondo Fiorentina. Naturale, se si pensa che il calciatore in questione è il primo classe 2010 di Serie A ad aver messo piede in campo in una partita ufficiale, avendo debuttato a fine agosto in Coppa Italia, quando ancora la batteria offensiva dei viola doveva comporsi. Per Croci la società toscana ha studiato però un percorso preciso, che in questa stagione deve vederlo imporsi (sotto età) in Primavera, per poi guardare nei prossimi mesi ad eventuali varchi che dovessero aprirsi in prima squadra. Con anche un recente rinnovo di contratto fino al 2029, a chiarire la voglia di disegnare un percorso assieme. Uno degli aspetti da chiarire sarà anche l'esatta collocazione in campo di Croci: trequartista per doti qualitative, nel suo esordio ufficiale con la Fiorentina ha giocato sulla fascia sinistra dell'attacco, sfruttando così la sua capacità di rientrare sul piede forte, il destro, per creare scompigli. Senza scordarsi, in tutto ciò, di un fisico ancora da strutturare: il tutto si posiziona all'interno di un percorso di sviluppo volto a lanciarlo prima possibile, ma senza seguire i cattivi consigli della fretta.

La scheda di Croci

Ruolo: fantasista
Anno di nascita: 2010
Presenze nelle nazionali: 13 e 9 gol con l'U15, 9 e 5 gol con l'U16, 7 e 3 gol con l'U17, 1 con l'U18
Valore Transfermarkt: 3 milioni di euro

12° - LUCA REGGIANI (Borussia Dortmund)

Il Borussia Dortmund ha iniziato a testare ad alto livello le qualità di Luca Reggiani, che ha già 3 presenze coi grandi in questo primo scorcio di stagione: il difensore centrale italiano, nato a Modena il 9 gennaio 2008, è entrato nel settore giovanile del Sassuolo a otto anni, facendo tutta la trafila fino all’Under 17, salvo poi compiere una vera scelta di vita nel gennaio 2024, a 16 anni. Il Borussia Dortmund approfitta della debole legislazione sportiva italiana e se lo porta a casa, battendo Bayern, Leverkusen, Real Madrid e Juventus. È un difensore fisico, carismatico e atletico, forte nei duelli aerei, in marcatura e nell’uno contro uno, con buone letture preventive, aggressività e capacità di stacco. Ha anche qualità tecniche e di passaggio, oltre a una propensione al gol (ha già segnato in Bundesliga), come è anche evidente dal suo percorso con la maglia azzurra. A 18 anni è già considerato uno dei talenti difensivi italiani più promettenti della sua generazione e ha già esordito con la maglia della Selezione maggiore.

La scheda di Reggiani

Ruolo: difensore centrale
Anno di nascita: 2008
Presenze nelle nazionali: 10 e 2 gol in U15, 11 e 1 gol in U16, 13 e 2 gol in U17, 1 in U18, 1 in U19 e 1 in Nazionale Maggiore
Valore su Transfermarkt: 10 milioni di euro

11° - ALESSANDRO ROMANO (Cagliari)

L'ultimo scippo di Mancini. Il centrocampista era conteso da Italia e Svizzera, ma il ct alla fine è riuscito a convincerlo ad accettare la corte degli Azzurri. Nato a Winterthur, gioca inizialmente nella squadra del suo Paese, salvo poi passare a 16 anni nel vivaio della Roma. I giallorossi, da sempre una delle società più forti a livello giovanile, ne fanno di lui un leader della Primavera e proprio Gasperini gli permette di esordire in Serie A. A gennaio la scelta forte, il prestito in B allo Spezia per tornare più forte di prima. Nonostante la cadetteria, dalle parti di Trigoria non ci credono fino in fondo e così lo cedono al Cagliari in prestito con obbligo di riscatto raggiungibile a determinate (facili) condizioni fissato a una cifra tra i 5 e i 7 milioni di euro. Dopo sole 5 partite costa almeno 5 volte tanto. Mancino coordinato con straordinaria abilità di giocare sul corto, ma anche di lanciare in profondità. Come i calciatori di livello assoluto, sa sempre come mettersi con la postura per ricevere e far uscire di conseguenza il pallone in maniera pulita nella prima costruzione. L'unica cosa che un po' lo condiziona è la poca velocità.

La scheda di Romano

Ruolo: centrocampista centrale
Anno di nascita: 2006
Presenze nelle nazionali: 9 con l'U16 (Svizzera), 13 e 3 gol con l'U17 (Svizzera), 7 e 1 gol con l'U18 (Svizzera), 4 e 1 gol con l'U19 (Svizzera), 1 con l'U20 (Svizzera) e 2 con la Nazionale maggiore
Valore Transfermarkt: 15 milioni di euro

Fonte: Alessio Del Lungo e Simone Lorini hanno co-realizzato lo speciale

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