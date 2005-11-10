Top 100 giovani italiani: Samuele Inacio è la grande speranza per l'attacco. 3° in classifica

E se fosse proprio la serata di Samuele Inacio? Mancini ha scelto di coinvolgere il classe 2008 nella sfida di stasera contro la Turchia, così dopo tante attesa sono alte le possibilità di vedere in campo il gioiello azzurro, che ha fatto sfracelli nelle giovanili, con successi a ripetizione e valanghe di gol, e che Mancini ha scelto di coinvolgere subito nel proprio nuovo progetto, salvo poi tenerlo in tribuna per le sfide contro Belgio, Francia e Turchia (la prima). Il gioiellino di scuola Atalanta da due anni veste la maglia del Borussia Dortmund, una scelta ambiziosa ma che ha fatto infuriare il club orobico, che sull'italo-brasiliano credeva tantissimo (e a ragione) in vista del futuro.

La chiamata del Dortmund e la speranza di una rinascita azzurra

La chiamata del Dortmund dicevamo, segna la seconda parte di una carriera già importante ad appena 18 anni per l'attaccante cresciuto nel Mapello: con i gialloneri ha vissuto la Youth League, ha fatto ottime cose a livello giovanile e realizzato il sogno dell'esordio in Bundesliga. 10 Presenze e 3 gol in questi primi due mesi di stagione parlano chiaro circa la stima del club e di Kovac nei suoi confronti. E anche Mancini ha dimostrato, a fatti e parole, di credere fortemente in uno dei ragazzi che dovranno riportarci sulla strada del Mondiale.

Squadra: Borussia Dortmund

Ruolo: attaccante esterno

Anno di nascita: 2008

Presenze nelle nazionali: 11 presenze e 7 gol con l'U15, 5 presenze e 2 gol con l'U16, 20 presenze e 13 gol con l'U17, 2 presenze con l'U18, 1 presenze e 1 gol con l'U19, 1 presenza con la Nazionale maggiore.

Posizione nella Top 100: 3

Valore su Transfermarkt: 20 milioni di euro