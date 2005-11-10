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Torino, Abate: "Avevo bisogno di un ambiente come questo. La squadra ha un'anima vera"

Simone Bernabei
autore
Simone Bernabei
ieri alle 19:52Serie A
07.10.2026 19:52Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico del Torino Ignazio Abate ha parlato a DAZN dell'avvio di stagione dei granata e della crescita di alcuni singoli: "Sono felicissimo di rappresentare questa società, di essere qui. La parola giusta è entusiasmo, ogni giorno ne ho sempre di più. Vivo in una piazza esigente e con passione e mi ci rivedo in tutto e per tutto, ho bisogno di questo per dare il meglio".

L'aspetto che l'ha colpita di più della squadra?
"L'unione, non era scontata a questo punto, dimostriamo di avere un'anima vera, reagiamo sempre in partita e restiamo sempre aggrappati nei 90 minuti. Siamo una squadra riconoscibile ma dobbiamo migliorare nell'arco della partita".

Quali miglioramenti vuole vedere?
"Lavoriamo per tenere il controllo delle partite, ma esistono anche gli avversari e le fasi di gioco. Dobbiamo migliorare in tante cose ma la strada è giusta, ne siamo convinti e lo vedo nel quotidiano. Serve lavorare con umiltà, dedizione e ambizione".

L'anno in Serie B?
"Formativo, affascinante, incerto, mi ha fatto crescere tantissimo. La Serie A è più complicata, il margine di errore è ridotto al minimo e serve lavorare sui dettagli".

La crescita di Cacciamani?
"Deve continuare a lavorare con umiltà nel quotidiano, ha potenziale e testa sulle spalle, deve creare una mentalità per crescere nel quotidiano e avere sempre più fame. Sta migliorando ma deve crescere ancora, è partito col piede giusto ma non carichiamolo troppo di responsabilità".

La nuova generazione di tecnici italiani?
"Mi fa piacere, dimostra che si guarda anche al futuro. Non so cosa stiamo portando, sicuramente energia positiva. Ma l'età non è garanzia di niente, conta la visione che si ha. Tanti allenatori non possono essere considerati giovani ma hanno visione del gioco e insegnano calcio".

L'arrivo di Mandragora?
"Un giocatore importante per noi, ha un vissuto e grande esperienza. Avevamo bisogno di determinate caratteristiche. Lui è un leader, conosce la piazza e sono sicuro che farà una grande stagione".

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