Il tour de force del Como: tra Roma e Inter c’è di tutto! E una super big al Sinigaglia

Nove gare in 28 giorni. Quattro gare in casa e cinque in trasferta per un calendario che fino alla prossima sosta metterà a dura prova il Como di Cesc Fabregas. Per i lariani alla prima stagione in Europa quello che inizierà domenica contro la Roma è il primo vero crash test per misurare la forza e le ambizioni di Nico Paz e compagni: si parte con una sfida ad alta quota, si chiude con il match più impegnativo a San Siro contro l’Inter. Nel mezzo c’è un po’ di tutto, ma almeno in campionato i lariani non potranno permettersi grossi passi falsi se vorranno mantenere un ritmo Scudetto.

In Champions League due gare in trasferta e una in casa. Al Sinigaglia la data cerchiata in rosso è quella del 21 ottobre quando in riva al lago sbarcherà il Manchester United. Prima e dopo due trasferte decisamente insidiose: il De Kuip di Rotterdam per affrontare il Feyenoord e lo Stadio Bollaert-Delelis per affrontare il Lens di Thuavin e compagni.

Cosa è cambiato durante la sosta

Fabregas questa settimana ha ritrovato alla spicciolata i ben quindici giocatori che avevano lasciato Como per le nazionali. Sono tutti rientrati senza particolari problemi fisici, anche quel Mose Kean che aveva lasciato in anticipo il ritiro dell'Italia per fastidi muscolari: l'ex Fiorentina s'è sottoposto a esami medici che non hanno evidenziato particolari criticità e sarà regolarmente a disposizione già per la sfida contro la Roma.

Così il Como fino alla prossima sosta

11 ottobre - Como-Roma **** (stelle di difficoltà)

14 ottobre - Feyenoord-Como ****

18 ottobre - Fiorentina-Como ***

21 ottobre - Como-Manchester United *****

24 ottobre - Como-Sassuolo **

27 ottobre - Torino-Como **

1 novembre - Como-Venezia *

4 novembre - Lens-Como ***

8 novembre - Inter-Como *****

Così il Como prima della sosta

22 agosto - Udinese-Como 1-1

30 agosto - Napoli-Como 1-2

4 settembre - Genoa-Como 1-4

10 settembre - Como-Red Bull Lipsia 4-1

14 settembre - Como-Parma 2-1

20 settembre - Frosinone-Como 2-0