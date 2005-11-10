U21 a tinte giallazzurre, Kvernadze alla prima da titolare: la sosta nazionali del Frosinone

U21 a tinte giallazzurre, Kvernadze alla prima da titolare: la sosta nazionali del FrosinoneFocus TMW
Gaetano Mocciaro
La linea verde del Frosinone è evidenziata dalla lista dei giocatori convocati nelle rispettive U21. La selezione di Silvio Baldini, che ha strappato il pass per la fase finale degli Europei di categoria, ha attinto parecchio ai ciociari. E la soddisfazione pertanto è doppia
Chimatela ItalFrosinone. Kvernadze, prima da titolare con la Georgia
Cinque giocatori sono stati impegnati nella conquista della qualificazione a Euro 2027, con Palmisani in campo sia contro l'Armenia che contro la Polonia. E nella partita decisiva Seydou Fini è entrato al 56' e segnato 10 minuti più tardi. Peccato per Raimondo, che avrebbe dovuto guidare l'attacco ma che si è fatto male. Per quel che riguarda le nazionali maggiori, prima da titolare con la Georgia per Giorgi Kvernadze che non è stata fortunatissima: arriva un ko a Tbilisi e lui viene sostituito al 77'. Romano Schmid sempre in campo con l'Austria di Rangnick: va in gol nel successo contro Israele e serve un assist nella vittoria contro il Kosovo. Un gol per Birligea con la nazionale rumena nel ko contro la Bosnia. Per il centravanti due partite da 90'.
Il minutaggio in nazionale del Frosinone
Romano Schmid (Austria) - 270 minuti
Aleksa Terzic (Serbia) - 181 minuti
Lorenzo Palmisani (Italia U21) - 180 minuti
Daniel Birligea (Romania) - 180 minuti
Giorgi Kvernadze (Georgia) - 130 minuti
Anthony Oyono (Gabon) - 106 minuti
Seydou Fini (Italia U21) - 79 minuti
Tomas Bobcek (Slovacchia) - 25 minuti
Luis Hasa (Albania) - 10 minuti
Gabriele Calvani (Italia U21) - 0 minuti
Matteo Cichella (Italia U21) - 0 minuti
Omar Fayed (Egitto) - 0 minuti
Antonio Raimondo (Italia U21) - 0 minuti