Udinese, Nani: "Non cerchiamo altri svincolati. Alaba dimostra le nostre ambizioni"

"Questa Udinese è forte, mi ricorda quella arrivata in Champions nel 2011 dopo quattro sconfitte di fila. Ripartiremo con grande fiducia e con la mentalità vincente di Alaba". Così il dirigente dell'Udinese Gianluca Nani intervistato dal Messaggero Veneto. Il Group Technical Director dei friulani parla così dell'inizio di stagione del club e dell'acquisto dello svincolato di lusso, David Alaba.

"Essere partiti meno bene rispetto alle due ultime stagioni non esclude la possibilità di migliorare i piazzamenti finali. Confido anche nel passato di Runjaic che, di anno in anno, si è sempre migliorato nei club in cui ha allenato".

Sorprendono i molti infortuni avuti a inizio stagione...

"Siamo estremamente soddisfatti del nostro team di prevenzione e recupero, così come l'area di performance atletica è riconosciuta tra le migliori d'Europa e sono gli stessi professionisti della passata stagione".

Escludete un ritorno sul mercato degli svincolati?

"Esatto. Non abbiamo intenzione di ricorrere nuovamente al mercato degli svincolati".

Dal mercato è arrivato David Alaba. Come è nato il suo arrivo e cosa sta già portando in seno allo spogliatoio?

"Lo abbiamo preso perché è un grande giocatore e si è presentata come una grande opportunità. Alaba sta già portando la mentalità vincente di un campione che conta 39 trofei, tra cui quattro Champions. È un arrivo che dimostra anche le ambizioni della famiglia Pozzo e dell'Udinese".