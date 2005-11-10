Varela segna ancora, finalmente Goglichidze gioca: la sosta nazionali del Monza

Tutte le squadre del campionato di Serie A avevano almeno un calciatore convocato dalle rispettive nazionali per questa infinita sosta, ma c'è chi come il Monza poteva godere di un numero ridotto di assenti, visto che i biancorossi della Brianza e il loro allenatore Juric hanno dovuto fare a meno soltanto di sei calciatori.

La metà dei convocati non è scesa in campo

Cominciamo da un dato indiscutibile, legato al minutaggio complessivo, che ci suggerisce come quelli del Monza siano stati i calciatori meno messi alla frusta in assoluto dai loro rispettivi commissari tecnici. E da un certo punto di vista, chi ha giocato di più è un bene che lo abbia fatto: vedi per esempio il georgiano Goglichidze, ancora a secco di minutaggio in Brianza ed utilizzato invece da titolare in tre partite su quattro dalla Georgia. Buone notizie poi dal fronte Varela: il capocannoniere dei biancorossi in questo avvio ha segnato ancora, anche con l'Under 21 del Portogallo. L'ultimo monzese ad essere sceso in campo è Bakoune, che ha fatto registrare il suo debutto con il Marocco Under 23: una notizia potenzialmente interessante anche per Mancini, visto che l'esterno classe 2006 è tra coloro in possesso di un passaporto italiano e tecnicamente sarebbe ancora convocabile. A secco di minutaggio, invece, i portieri Thiam e Tornqvist e il difensore Kouadio.

Il minutaggio in nazionale del Monza

Saba Goglichidze (Georgia) - 175 minuti

Gustavo Varela (Portogallo U21) - 153 minuti

Adam Bakoune (Marocco U23) - 82 minuti

Eddy Kouadio (Italia) - 0 minuti

Demba Thiam (Senegal) - 0 minuti

Noel Tornqvist (Svezia) - 0 minuti