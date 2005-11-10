Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Venezia-Bologna:

Come arriva il Venezia

Si rinnova il ballottaggio fra Lauberbach e Yeboah in attacco, per affiancare Adams che dovrebbe essere confermato come riferimento offensivo. A proposito dell'attacco: torna Adorante in panchina, che freme per dire la sua per la prima volta in Serie A, con Duncan tolto dalla lista per fargli spazio. Recuperati Basic e Mazzocchi, entrambi da valutare se già dal primo minuto, altrimenti sono pronti Busio e Haps. A completare la mediana Kike Perez e Sohm, sulla fascia sinistra ancora Hainaut, fresco di rinnovo fino al 2030. Davanti a Stankovic scalpita Bella-Kotchap, ma Moreno è ancora favorito per guidare la difesa con Halhal e Juan Jesus ai suoi lati. (da Venezia, Daniele Najjar)

Come arriva il Bologna

Se generalmente Raffaele Palladino ci aveva abituati al più classico dei “squadra che vince non si cambia”, questa volta - per stessa ammissione del tecnico campano - la formazione del Bologna è un vero e proprio “rebus”. In vista della trasferta di Venezia, Palladino dovrà sciogliere un mare, anzi una laguna, di dubbi. In porta la certezza sarà Skorupski. In difesa - salvo sorprese - confermato il tridente composto da Darmian (in vantaggio su Vitik), Casale e Theate. In mediana inamovibili Ferguson e Pobega. Sugli esterni di centrocampo agiranno Zortea e Alhassane. Il difficile arriva davanti, dove tutti gli esterni offensivi e tre centravanti su quattro sono a completa disposizione. Odgaard dopo cinque partite da titolare potrebbe lasciare il posto a Piccoli che manca dal 17 ottobre dopo l'infortunio patito al Dall'Ara nella gara contro l'Inter. Alle sue spalle, dato per scontato che sia impensabile tenere fuori un Cambiaghi in formato Nazionale, l’altra maglia se la contenderanno Bernardeschi ed Orsolini, con quest’ultimo - uscito all’intervallo nella gara com l’Udinese - di poco avanti nel ballottaggio. (da Venezia, Leonardo Nevischi)