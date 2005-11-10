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Tresoldi sarebbe esploso in Italia? Il paragone con i coetanei azzurri

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Gaetano Mocciaro
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Gaetano Mocciaro
Oggi alle 14:23Serie A
14.10.2026 14:23Serie A
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L'attaccante del Brugge si è preso la scena con la tripletta a San Siro. Sarebbe successo lo stesso facendo la trafila in un nostro club?
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Nicolò Tresoldi è il grande protagonista del martedì di Champions League. Tripletta a 22 anni, peraltro a San Siro. Il preambolo di una grande carriera. Sono già 7 le reti nel massimo torneo continentale, considerando la scorsa stagione. 8 se contempliamo anche i playoff. Pio Esposito, per fare il paragone con il talento italiano più lucente della nostra Serie A, è fermo a quota 2. E sorge una domanda: cosa sarebbe successo se Nicolò Tresoldi avesse fatto la trafila nelle giovanili di un club italiano?

La classe italiana del 2004, pochi scampoli in Champions League

Non avremo mai la risposta, ma possiamo provare a capire il trend dei suoi coetanei. Prendendo in considerazione i 2004 italiani sono solo altri tre impegnati in Champions League: Nicolò Pisilli, Costantino Favasuli e Luca Marianucci. Il centrocampista della Roma è stabilmente in prima squadra dal 2024/25 e vanta anche 20 presenze in Europa League. Quest'anno ha potuto fare il suo esordio in Champions, giocando 37 minuti contro il Fenerbahçe. Favasuli ha esordito in Serie A il 13 settembre, quattro giorni dopo aver fatto la prima partita contro l'Arsenal. Luca Marianucci non è ancora sceso in campo in questa stagione e non è stato inserito nella lista Champions.

Trasferirsi all'estero per costruirsi una credibilità

Per il resto, i 2004 che si stanno togliendo le maggiori soddisfazioni sono emigrati all'estero: Kayode al Brenford è intoccabile, Amatucci al Deportivo è considerato già uno dei migliori acquisti de LaLiga, Koleosho gioca con continuità nel Paris FC. Dall'estero è invece tornato Cher Ndour, "accettato" dal sistema Serie A dopo le esperienze con Benfica, Paris Saint-Germain, Braga e Besiktas. E che ha vissuto serate di Champions, se pur solo seduto in panchina.

Meno male che c'è il Frosinone

E chi altro gioca in Serie A? Matteo Dagasso è l'unico italiano del Venezia, anche se Stroppa gli ha concesso fin qui solo 20 minuti, ancora deve esordire Giovanni Daffara al Parma. Sta invece trovando spazio Simone Cinquegrano al Sassuolo. E poi c'è il blocco Frosinone, di fatto la ventata d'aria fresca per il nostro torneo: Palmisani e Raimondo sono già protagonisti, così come Calvani che sta giocando con continuità.

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