Benevento, Floro Flores: "Verdi ha una qualità immensa, lo aspettiamo a braccia aperte"

Antonio Floro Flores, tecnico del Benevento, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con il Cesena:

I rientri e le scelte di formazione

"I rientri sono positivi e mi portano tanti dubbi, che fanno sempre piacere. Dispiace per Prisco, che la prossima settimana tornerà regolarmente in gruppo. Non abbiamo indisponibili, a parte lui. Talia sta bene, così come Simonetti, che è rientrato molto bene dopo l'infortunio. Domani dovrò fare delle scelte difficili e qualcuno potrebbe finire in tribuna. Mi dispiace perché sono decisioni che coinvolgono anche il lato umano: faccio le mie scelte come se fossero per i miei figli. Quest'anno possiamo portare al massimo 23 giocatori, mentre la scorsa stagione erano 26, e questo rischia di incidere anche sui rapporti".

La sosta e il recupero di Verdi

"Avevo chiesto un'amichevole importante e contro il Frosinone ci siamo comportati bene. Fermarsi così a lungo, però, può portare a rilassarsi troppo. Noi stavamo bene e siamo rimasti fermi per molto tempo, ma sono decisioni che dobbiamo rispettare. Verdi ha una qualità immensa, ha voglia di riscatto e vuole togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Lo aspettiamo a braccia aperte: prima tornerà al massimo della condizione, meglio sarà per noi".

La sfida contro il Cesena

"Abbiamo di fronte una squadra che rispecchia il suo allenatore. Ha il capocannoniere del campionato, ma tutti i suoi giocatori sono forti. È una formazione che gioca in Serie B da qualche anno e ha valori importanti. Dovremo affrontarla con cuore, animo e sacrificio. La pioggia non mi preoccupa: il campo è eccellente e non condizionerà la partita. Dobbiamo fare il nostro gioco con voglia e intensità, puntando sulle nostre qualità".

Le differenze tra Serie B e Serie C

"La qualità dei calciatori è diversa. L'anno scorso avevamo il 75% di possesso palla, mentre in Serie B trovi squadre e allenatori importanti e sei obbligato a interpretare il calcio in modo differente. Dobbiamo metterci testa, cuore e animo. I miei calciatori lo stanno facendo con grande cuore e non posso che complimentarmi con loro".

Tumminello e le alternative offensive

"Tumminello è un giocatore importantissimo per noi. Ha vissuto un momento difficile dopo quello che è successo, ma lo ha superato. Ora è a pieno regime, si è allenato bene e non è escluso che possa giocare. Conosciamo il suo valore ed è troppo importante per noi. Okereke e Cherubini insieme? Certo, può succedere di tutto".

Il modulo e il sostituto di Prisco

"Il modulo per me è una formalità: bisogna sapersi adattare alle situazioni. In questo momento abbiamo trovato un equilibrio con il 4-3-3, ma cambia davvero poco rispetto al 4-2-3-1. Ho provato anche Tumminello da mezzala, proprio per far capire che possiamo valutare diverse soluzioni. Per sostituire Prisco ho provato anche Verdi, ma al momento vedo soprattutto Talia come alternativa in quel ruolo".